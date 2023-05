Solarwirtschaft und Bundesregierung wollen beim Ausbau der Photovoltaik enger zusammenarbeiten, um die angepeilten Ausbauziele zu erreichen. Auf dem zweiten Photovoltaik-Gipfel am Freitag in Berlin bestand weitgehende Einigkeit darüber, dass die Errichtung und Nutzung der Anlagen erheblich beschleunigt werden müsse, um die sogenannten Erneuerbaren-Ziele zu erreichen. Dazu hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine neue Solarstrategie vorgelegt, die elf Handlungsfelder umfasst, darunter Erleichterungen zum Aufstellen von Freiflächen- und Dachanlagen.

Hintergrund der Anstrengungen ist die Erkenntnis der Internationalen Energieagentur IEA, dass die Industriestaaten ihre Stromerzeugung bis zum Jahr 2035 treibhausgasneutral ausrichten müssen, um die Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad zu begrenzen. Daraus hat die Bundesregierung die Vorgabe abgeleitet, bis 2030 den Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch von derzeit rund 50 auf 80 Prozent zu steigern. In der Photovoltaik muss dafür bis zu diesem Zeitpunkt eine Leistung von 215 Gigawatt (GW) geschaffen werden. Um das zu erreichen, muss der jährliche Zubau von etwa 7 GW wie im vergangenen Jahr auf künftig 22 GW mehr als verdreifacht werden. Habeck sagte zur Vorstellung der Strategie, für 2023 betrage das Zwischenziel 9 GW, im ersten Quartal habe man schon 2,7 GW installiert. Das mehr als 40 Seiten lange Papier solle dafür sorgen, dass „wir den Ausbau noch mal deutlich beschleunigen und alle Bremsen lösen, die ein höheres Tempo beim Zubau bislang verhindert haben“.

Flächenkonkurrenz vermeiden

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW), Carsten Körnig, sagte nach dem zweiten PV-Gipfel, Habecks Pläne seien ehrgeizig, aber durchaus gut ausgestaltet. Man sehe „viel Licht und kaum Schatten“, es gehe jetzt darum, daraus konkrete Gesetze zu formen. Der Minister will dazu in einem ersten Schritt ein „Solarpaket I“ erarbeiten, das noch vor der Sommerpause ins Kabinett gehen soll. Später folge ein „Solarpaket II“. Die neue Strategie hat Anregungen aus der Fachöffentlichkeit nach ei­nem ersten Solargipfel im März aufgenommen; insgesamt gingen nach Ministeriumsangaben mehr als 600 Stellungnahmen ein.

Habeck verwies auf die bereits erreichten Erleichterungen für den Ausbau, darunter die Anhebung der Ausschreibungsmengen, die Anpassung der Vergütungssätze und die Beseitigung erster regulatorischer Hürden. Jetzt nehme man „die verbleibenden Hemmnisse in den Fokus“. So werde man Planungs- und Genehmigungsverfahren erleichtern, um von 2026 an jedes Jahr Freiflächen mit einer Leistung von 11 GW zu errichten. Wichtig sei es, dabei „Flächenkonkurrenzen“ zu vermeiden, etwa über den Einsatz landwirtschaftlich geeigneter Solarfarmen (Agri-PV). Das Zubauziel für Dachanlagen von 2026 an lautet 11 GW im Jahr. Dazu werde unter anderem die Errichtung größerer Dachanlagen auf Gewerbebauten erleichtert.

PV-Produktion in Europa stärken

Auch die Dächer von Mehrfamilienhäusern würden noch zu selten genutzt, sodass der Mieterstrom und die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung vorangetrieben werden müssten. Das Ziel sei die „Vor-Ort-Nutzung von Solarstrom für alle Parteien im Haus“, hieß es. Zudem besteht die Absicht, mehr Balkonanlagen zu ermöglichen, etwa durch weniger Bü­rokratie und einfachere Anschlüsse. Als ein Engpass gelten die Netzanschlüsse, welche die Strategie beschleunigen möchte, etwa durch vereinfachte Zertifizierungsprozesse. Damit die Akzeptanz für die Technik und die „Teilhabe“ in der Bevölkerung steigen, möchte man die Regeln für Bürgerenergie ausbauen und die Kommunen an Einnahmen aus Solarparks beteiligen. Habecks Haus hat sich überdies den Abbau steuerrechtlicher Hürden für die PV-Nutzung auf die Fahnen geschrieben, etwa in der Gewerbe- und Erbschaftsteuer.

Ein wichtiges Ziel ist auch, die PV-Produktion in Deutschland und Europa zu stärken, um die Nachfrage aus heimischen Quellen zu decken; bisher stammen die meisten Bauteile aus China. Damit ausreichend Fachkräfte für die Herstellung, Planung, Installation und Wartung vorhanden sind, soll es mehr Ausbildungs- und Fortbildungsangebote geben. Die europäische Zusammenarbeit gelte es ebenfalls zu stärken.