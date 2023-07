In den vergangenen Monaten war er vor allem der Bundesheizungsminister. Jetzt will Robert Habeck die Transformation der Wirtschaft vorantreiben. Auf seiner Sommertour trifft er nur vereinzelt auf Kritiker.

Am Dienstagmorgen wittert Robert Habeck die Lösung für eines seiner großen Probleme. „Darf ich was fragen?“, fragt der Wirtschaftsminister im Konferenzraum des Heidelberger Start-ups Aleph Alpha, das Softwarelösungen mit Künstlicher Intelligenz anbietet. „Wenn jemand anruft und sagt, ich hab in der Zeitung gelesen, ihr wollt die Heizung aus meinem Keller reißen, es gibt aber auch ne Förderung, mein Haus ist Baujahr 1920, ich bin Rentner, funktioniert bei mir ne Wärmepumpe, dann kann AI die Antwort geben?“ Nicht ganz, muss Ramin Mirza aus dem Führungskreis des Start-ups den Grünenpolitiker enttäuschen. Die Künstliche Intelligenz könne Prozesse unterstützen. Entscheidungen treffen müsse am Ende aber immer noch ein Mensch.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Der Termin in Heidelberg ist der fünfte auf Habecks diesjähriger Sommerreise, die ihn in einer ersten Etappe von Stuttgart über das Rhein-Main-Gebiet bis nach Mönchengladbach führt. Raus aus Berlin: Habeck wirkt abgekämpft, aber auch erleichtert, dass er nicht mehr im Ministerium und auf der Fraktionsebene des Bundestags zum Gebäudeenergiegesetz verhandeln, erklären, beschwichtigen muss. In den vergangenen Monaten war er vor allem der Bundesheizungsminister. Er würde jetzt gerne mal wieder Wirtschaftsminister sein. Doch ganz los wird er die Heizungen auf der Sommerreise nicht.