Mit so viel Widerstand hatten sie im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium wohl nicht gerechnet. Seit der Gesetzentwurf vorliegt, der von 2024 an den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen in Deutschland weitgehend verbieten soll, geht ein Aufschrei durchs Land. Immobilieneigentümer sind entsetzt, dass die Politik sie zum Einbau einer strombasierten Wärmepumpe drängt, unabhängig davon, ob sich ihr Haus für diese Technik eignet.

Auch die verschärfte Austauschpflicht für ältere Heizungen zieht Unmut auf sich. Vielerorts wird jetzt hektisch gerechnet: Schnell noch eine neue fossile Heizung einbauen, bevor das nicht mehr geht? Mit Blick auf das Klima ist das wenig ratsam, im Lichte der individuellen Kosten-Nutzen-Rechnung mitunter aber schon.