Energieintensive Firmen können noch 2023 Gebote für milliardenschwere Staatshilfen für die Umstellung auf eine CO₂ -neutrale Produktion beantragen. Das kündigte Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) am Montag in Berlin an. Habeck sprach von einem zweistelligen Milliardenbetrag, der Firmen etwa in der Stahl-, Chemie-, Zement- oder Glasindustrie durch sogenannte Klimaschutzverträge in den kommenden 15 Jahren helfen soll. Das Geld soll dabei vor allem höhere Kosten durch die Umstellung auf eine klimafreundliche Produktion ausgleichen.

Voraussetzung ist der Einsatz von 100 Prozent Ökostrom und bisherige Emissionen von zehn Kilotonnen Kohlendioxid (CO₂ ) im Jahr je Unternehmen. Deshalb richteten sich die Klimaschutzverträge auch an den energieintensiven Mittelstand und nicht nur an sehr große Firmen, betonte Habeck. Ziel ist es, den Treibhausgas-Ausstoß in der Industrie drastisch zu senken und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen in Deutschland zu erhalten. „Wir wollen eine CO₂ -Reduktion und gleichzeitig eine intakte Industrie in Europa haben“, betonte er.

Start schon am Dienstag

Vorgesehen ist derzeit ein einziges Ausschreibungsverfahren in diesem Jahr, das am Dienstag beginnen soll. Firmen haben dann zwei Monate Zeit, in einem vorbereitenden Verfahren ihr Interesse zu bekunden. Nur wenn die Fördersumme bei der folgenden Auktion bis Ende des Jahres dann nicht ausgeschöpft werde, werde es weitere Bieter-Runden geben, sagte Habeck.

Gefördert werden sollen in dem Gebotsverfahren diejenigen Firmen, die die Produktionsumstellung mit den geringsten Kosten erreichen wollen. „Wir schätzen, dass bis 2045 ... die eingesparte Menge an CO₂ 350 Megatonnen betragen wird. Das ist ungefähr ein Drittel des Sektorziels in der Industrie nur durch dieses Instrument“, sagte Habeck. Deutschland sei Vorreiter bei dieser Form der bürokratiearmen Förderung, die bisher nur die Niederlande ausprobiert hätten.

Die genaue Höhe der Gesamtförderung ist noch nicht geklärt. Habeck zeigte sich aber zuversichtlich, dass es im Haushaltsverfahren keine Probleme mehr geben werde. Zudem habe die EU-Kommission ihre grundsätzliche Zustimmung zu diesem Instrument gegeben, auch wenn noch beihilferechtliche Fragen offen seien. So müsse unter anderem noch geklärt werden, wie diese Subventionen mit Investitionshilfen etwa für große Firmen kombiniert werden könnten, sagte der Grünen-Politiker.