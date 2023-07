Wirtschaftsminister Habeck wirbt in Indien für eine engere Zusammenarbeit. Nicht alle sehen das Land so positiv wie er.

Vor der Eingangstür von SFC Energy unweit von Neu Delhi steht ein mannshoher Metallschrank, darin eine rote Kartusche. „Green Hydrogen“ steht darauf, grüner Wasserstoff. Noch ist das eine Zukunftsvision, noch werden die Generatoren von SFC mit Methanol gespeist. Aber statt der 9000 Liter Diesel, die ein klassischer Dieselgenerator im Jahr benötige, sei ein Bedarf von nur 350 Liter Methanol auch schon ziemlich klimafreundlich, berichten die Mitarbeiter am Donnerstag Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei dessen Besuch.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Das indische Militär nutzt die Generatoren der Deutschen, um in der Grenzregion zum Himalaya Strom für seine Überwachungstechnik zu erzeugen. Um ein Haar hätte SFC den Auftrag im vergangenen August aber wieder verloren, erzählt Vorstandschef Peter Podesser. Der Antrag für die Exportfreigabe der Pilotanlage steckte beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) fest. Podesser erzählte Habeck das während dessen Kanadareise. Kurz darauf kam die Freigabe. „Ohne Sie stünden wir heute nicht hier“, sagt Podesser. „Das sollte eigentlich eine normale Sache sein“, sagt Habeck, bevor er das grüne Band für die symbolische Eröffnung der Produktion durchschneidet.

In Berlin ist parlamentarische Sommerpause und der Wirtschaftsminister nutzt die Zeit, um ein Land zu bereisen, für das sich seine Amtsvorgänger in den vergangenen Jahren nur mäßig interessierten. Zuletzt war Philipp Rösler (FDP) da, das war im Jahr 2012. Wenn seine Nachfolger Sigmar Gabriel (SPD) und Peter Altmaier (CDU) gen Osten flogen, zog es sie eher nach China, zu Deutschlands wichtigstem Handelspartner.

China hat sich noch nicht ergeben

Habeck setzt andere Schwerpunkte. Er war in Brasilien, in Südafrika, in Singapur – in China noch nicht. Es habe sich „so ergeben“, sagt er. Indien hat in diesem Jahr die Präsidentschaft der G-20-Gruppe inne, deshalb ist auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) derzeit vor Ort. Der Kanzler wird im September zum G-20-Gipfel erwartet. Ende Februar schaute er schon zu einem ersten Besuch vorbei.

Helfen Sie uns, FAZ.NET noch besser zu machen! Nehmen Sie an unserer Umfrage teil, denn Ihre Meinung ist uns wichtig. Jetzt teilnehmen

Indien kommt in der Strategie der Ampelkoalition eine Schlüsselposition zu. Vor gut einer Woche verabschiedete das Kabinett seine China-Strategie. Deren erklärtes Ziel: Die wirtschaftliche Abhängigkeit von China soll sinken, die Unternehmen sich breiter aufstellen. Indien erscheint auf den ersten Blick wie der ideale Partner. Das Land hat heute mehr Einwohner als China, rund 1,4 Milliarden. Die Bevölkerung ist jung, im Schnitt 28 Jahre, zehn Jahre jünger als die chinesische. Wichtiger noch: Indien ist eine Demokratie. Das passt zum Anspruch der Ampelkoalition, eine wertegeleitete Außenpolitik zu betreiben.

„Wir haben eine schmerzhafte Lektion gelernt: dass wirtschaftliche Beziehungen nie neutral sind“, sagt Habeck auf einer deutsch-indischen Wirtschaftskonferenz in Neu Delhi. „Wirtschaftsfragen sind immer auch Machtfragen.“ Die schmerzhafte Lektion, damit meint er die Abhängigkeit von russischer Energie und die abrupte Loslösung davon im vergangenen Jahr.

Unendliche Geschichte Freihandel

Die Handelsbeziehung zu Indien war viele Jahre davon geprägt, dass die Exporte aus Deutschland deutlich höher waren als die Importe aus Indien. Mittlerweile ist die Handelsbilanz nahezu ausgeglichen. Habeck will den politischen Boden für eine Vertiefung der Zusammen­arbeit bereiten. „Das kann das Freihan­delsabkommen sein“, sagt er. Die Reise diene auch dazu, von der anderen Seite zu lernen, „wo wir stehen“.

Die Gespräche über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien sind eine schier unendliche Geschichte. Zwischen 2007 und 2013 lief die erste Verhandlungsrunde, ohne Ergebnis. Seit einem Jahr gibt es einen neuen Anlauf. Bis Ende des Jahres soll das Abkommen stehen, das wäre vor den Wahlen in Indien und zum Europaparlament. Habeck sagt, auf ein paar Monate komme es nicht an. „In dieser Legislatur“ sei das Ziel. Spricht man mit Wirtschaftsvertretern, hört man Skepsis heraus, ob das komplexe Vorhaben diesmal gelingt.

Lob für Energie-Ausbau, Kritik am Umgang mit Russland

Schon in den Verhandlungen mit den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten und Australien sah sich die EU-Kommission zuletzt sehr selbstbewusst auftretenden Partnern gegenüber. In Indien ist das nicht anders. Ministerpräsident Narendra Modi weiß um die Bemühungen westlicher Länder, unabhängiger von China zu werden. Allenthalben ist aus der deutschen Delegation zu hören, man dürfte nicht mit Hochmut auftreten. Bloß nicht die Rolle des Klimastrebers aus Europa geben.

So erklärt sich, dass Habeck bei den offiziellen Terminen den Ausbau der erneuerbaren Energien in Indien lobt, die vielen gut ausgebildeten Fachkräfte. Über die neuen Kohlekraftwerke, die Indien plant, sieht er großzügig hinweg. Was soll er auch sagen, Deutschlands Glaubwürdigkeit in punkto CO 2 -Einsparung ist nach dem Abschalten der Atomkraftwerke und dem Hochfahren der Kohlekraftwerke angeknackst.

Was er kritisch anspricht, ist Indiens indifferente Haltung zum russischen Krieg in der Ukraine. Und dass Indien von den Sanktionen des Westens profitiert, indem es in großen Mengen günstiges russisches Öl kauft. „Die Klarheit, auch beim Sanktionsregime, fehlt noch.“

Mehr zum Thema 1/

„India is broken“, „Indien ist kaputt“: Das Buch des Princeton-Ökonom und Indien-Kenners Ashoka Mody zeichnet ein weniger schmeichelhaftes Bild des Landes. Mody warnt vor den „angry young men“, die auf den Arbeitsmarkt drängen, aber keine Jobs finden. Vor einiger Zeit bewarben sich mehr als 12 Millionen Bewerber im Bundesstaat Bihar auf 35.000 freie Stellen bei der Eisenbahn.

Auch deshalb dürfte es Indien den Deutschen nicht übel nehmen, dass sie so offensiv Fachkräfte zum Umzug nach Deutschland bewegen wollen. Die Unterdrückung der Muslime im Land unter Modis hindunationalistischer Regierung ist bei Habecks Besuch nur am Rande ein Thema. Das Institut V-Dem bezeichnet Indien unterdessen schon als „Wahl-Autokratie“. Das klingt nach einem nur geringfügig besseren Partner als China.