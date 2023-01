Klimaschutz : Grüne Wunschliste für Wissing

Die Grünen wünschen sich mehr Tempo beim Klimaschutz im Verkehrssektor und haben dazu am Donnerstag ein „Starter-Paket“ mit einer Liste von Maßnahmen beschlossen. Sie soll helfen, den Klimazielen gerecht zu werden, heißt es in einem Beschlusspapier des Grünen-Fraktionsvorstandes. Im Zentrum stehen Vorschläge zur Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und eine Reform „umweltschädlicher Subventionen“. Außerdem soll sich der Bund stärker auf den Neubau maroder Brücken konzentrieren und dafür den schon geplanten Straßenneubau streichen.

Die Grünen wollen damit vor allem Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) auf die Sprünge helfen, dem es bisher nicht gelungen ist, die Treibhausgasemissionen im Verkehrsbereich so zu senken, dass die gesetzlich vorgegeben Ziele eingehalten werden können. „Die Klimabilanz des Verkehrssektors ist katastrophal“, kritisierte Matthias Gastel, Berichterstatter für die Schiene der grünen Bundestagsfraktion. „Der Bundesverkehrsminister hat jetzt die Aufgabe, das mit konkreten Maßnahmen endlich anzugehen.“ Allerdings zielt ein Teil der Vorschläge auch auf den Zuständigkeitsbereich von Bundesfinanzminister Christian Lindner, ebenfalls FDP.

Das gilt etwa für die Pendlerpauschale, die nach Ansicht der Grünen weder sozial noch ökologisch sinnvoll ist, denn es profitiere der am meisten, der lange Strecken fahre und ein hohes Einkommen habe. Die Steuerzahler können nämlich einen Teil ihres Dienstweges pauschal dazu nutzen, ihre Steuerlast zu senken. Dieses System müsse sozial und ökologisch reformiert werden. Bislang fehle es allerdings an konkreten Entwürfen der zuständigen Bundesressorts, monieren die Grünen. „Diese werden dringend aufgefordert, dem Parlament entsprechende Initiativen vorzulegen.“

Auch die milliardenteure Dienstwagenförderung ist den Grünen ein Dorn im Auge. Sie habe erheblichen Einfluss auf den Neuwagenmarkt. „Sie bestimmt ganz entscheidend, welche Fahrzeuge auf unseren Straßen fahren“, heißt es in dem Papier. Deshalb dürften nicht länger der Kauf und die Nutzung von Pkw mit ho­hem Spritverbrauch begünstigt werden. Die Grünen wollen die steuerliche Be­handlung von Dienstwagen nach dem CO 2 -Ausstoß staffeln, außerdem soll neu geregelt werden, wie Unternehmen Dienstwagen und fossile Kraftstoffe von der Steuer absetzen können. Die Arbeitgeber sparen die Grünen bei ihren Vorschlägen nicht aus. Statt Dienstwagen sollen sie ihren Mitarbeitern „feste Mobilitätsbudgets“ anbieten. Damit sind Zu­schüsse gemeint, mit denen die Mitarbeiter auch andere Verkehrsmittel bezahlen können, etwa den ÖPNV oder Carsharing-Angebote.

In der Planung der Verkehrsinfrastruktur müsse sich einiges ändern, findet der grüne Koalitionspartner. Dazu müsse der schon beschlossene Bundesverkehrswegeplan geändert werden, in dem die Bauprojekte bis 2030 festlegt sind. Vorgesehene Neubauten von Autobahnen und Bundesfernstraßen müssten deutlich re­duziert werden. „Was nicht hilft: Mit der Gießkanne alle Verkehrsträger beschleunigen wollen“, betonte Gastel. „Daher: Brücken und Straßen sanieren, Schiene sanieren und ausbauen.“

Wissing hat Ende 2022 bereits einen „Infrastrukturdialog“ zur Überprüfung des Bundesverkehrswegeplans gestartet, der allerdings unter anderem in der Schienengüterbranche auf Kritik stieß: Die erste Sitzung Anfang Dezember sei eher ein Monolog gewesen, hieß es. Auch die Grünen fordert nun: Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan müsse so überarbeitet werden, dass er mit den Klimazielen der Bundesregierung kompatibel sei. „Leider fehlt es hier an Vorschlägen zur konkreten Umsetzung.“

Im Bereich des ÖPNV bleiben die Vorschläge ebenfalls vage. Man erwarte von den Ländern, dass sie ihre originären Aufgaben dort „finanziell eigenständiger stemmen“, also mehr Geld in Busse und Bahnen stecken. Außerdem sollen sie „kleinteilige Verbund-Aufgabenträgerstrukturen“ abbauen, heißt es in dem Beschlusspapier. Eine Gemeinsamkeit gibt es also immerhin: Ebenso wie Wissing dringen die Grünen darauf, das komplexe System der Verkehrsverbünde einzudampfen.