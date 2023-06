Aktualisiert am

Auch in Großbritannien gibt es Streit um die Wärmepumpen

Heizungsherstellern drohen Strafen bis 5000 Pfund, wenn sie Vorgaben der Regierung verfehlen. Doch das Interesse der Briten an Wärmepumpen hält sich in Grenzen.

Die Pläne der britischen Regierung zum Einbau von Wärmepumpen in Privathäuser stecken fest und sorgen für Streit mit der Heizungsindustrie. Bislang heizen die allermeisten Haushalte mit Gasboilern. Ziel der Londoner Regierung ist es, bis zum Jahr 2028 die Einbauzahlen auf 600.000 Wärmepumpen pro Jahr zu steigern. Haushalte können einen staatlichen Zuschuss von 5000 Pfund (5800 Euro) beantragen.

Aber die Nachfrage bleibt eher schwach, und es gibt viele Vorbehalte. Im vergangenen Haushaltsjahr wurde nur ein Drittel der angebotenen Zuschüsse abgerufen. 2022 wurden 60.000 Wärmepumpen neu installiert. Die relativ hohen Kosten der Geräte, aber auch Bedenken hinsichtlich der Effizienz in schlecht gedämmten Häusern machen viele Bürger skeptisch. In Europa ist Großbritannien Schlusslicht. Je tausend Haushalte wurden zuletzt nur zwei Wärmepumpen installiert – im EU-Schnitt waren es fünfmal so viele.

Octopus bildet Installateure aus

Nun macht die Regierung Druck, doch die Heizungshersteller wehren sich vehement gegen Pläne, ihnen Quoten für Produktion und Einbau von Wärmepumpen vorzugeben. Von 2024 an drohen sogar Strafen. Für die Nichterfüllung der Vorgaben sollen 5000 Pfund Strafzahlung je fehlende Wärmepumpe fällig werden. Die Regierung erwägt, eine Wärmepumpenquote relativ zur Zahl der Gasboiler einzuführen.

Größere Heizungshersteller wie Vaillant, Baxi und andere laufen dagegen Sturm. „Wenn uns Strafzahlungen auferlegt werden, werden wir unsere Investitionspläne überdenken“, sagte Henrik Hansen, Geschäftsführer von Vaillant UK & Irland, die gegenwärtig etwa tausend Mitarbeiter im Königreich beschäftigen. Ein zweites Hindernis für den Ausbau ist – wie auch in anderen Ländern – der Mangel an qualifizierten Installateuren für Wärmepumpen. Derzeit gebe es auf der Insel nur etwa 3000. Diese Zahl müsse man mehr als verachtfachen, um das Ziel 600.000 Einbauten im Jahr zu erreichen, rechnet man in der Branche. Die Ökostromfirma Octopus bildet einige Hundert neue Installateure aus. Octopus hat den nordirischen Hersteller Renewable Energy Devices gekauft, der pro Monat rund tausend Wärmepumpen produziert.