Unter dem dänischen Meeresboden wird in 1800 Metern Tiefe seit wenigen Wochen CO2 aus Belgien gelagert. Das funktioniert so: In einer Chemiefabrik in Antwerpen wird das während der Produktion entstehende Kohlenstoffdioxid abgeschieden, verflüssigt, auf einen Schiffstanker verladen und nach Dänemark gebracht. Dort wird es in die Tiefe gepumpt und in den Sandsteinschichten des erschöpften Ölfeldes Nini verpresst. Gebaut hat diesen riesigen CO2-Speicher ein vom britischen Chemiekonzern Ineos und der BASF-Tochtergesellschaft Wintershall Dea angeführtes Konsortium, kräftig gefördert vom dänischen Staat. Bis 2025 sollen hier bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr gespeichert werden, fünf Jahre später schon bis zu 8 Millionen Tonnen. Letzteres entspricht mehr als 10 Prozent der heutigen jährlichen CO2-Emissionen Dänemarks.

Nach Angaben der Unternehmen ist das Projekt Greensand das erste auf der ganzen Welt, bei dem grenzüberschreitend CO2 transportiert und in einem geologischen Speicher auf hoher See zu Zwecken des Klimaschutzes gelagert wird. Die Technik dahinter nennt sich Carbon Capture and Storage (CCS), also CO2-Abscheidung und -Speicherung. Wissenschaftler sind sich einig, dass es in Zukunft notwendig sein wird, auch diese Technik zu nutzen, um die globale Erderwärmung auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. Denn spätestens bei manchen Industrieprozessen hört die Phantasie auf, wie vollständige Dekarbonisierung gelingen soll. Bei der Herstellung von Zement, Kalk, Glas oder Keramik fallen Emissionen an, für deren Vermeidung weit und breit keine technische Lösung in Sicht ist. Auch manche Emissionen aus der Tierhaltung oder der Müllverbrennung lassen sich schwierig bis unmöglich vermeiden. Dementsprechend betonten die Forscher des Weltklimarates IPCC in ihrem jüngsten Synthese­bericht noch einmal die Rolle von Techniken zur Speicherung von CO2.

Die Europäische Kommission hat die Bedeutung von CCS erkannt, im geplanten Net-Zero Industry Act schlägt Brüssel vor, bis zum Jahr 2030 50 Millionen Tonnen CO2 in ausgedienten Öl- und Gasfeldern in der EU zu speichern, 20 Jahre später sechsmal so viel. Auch Großbritannien hat ehrgeizige Pläne. Finanzminister Jeremy Hunt kündigte kürzlich vollmundig „20 Milliarden Pfund“ (22,6 Milliarden Euro) für CCS-Projekte an. Dem Kleingedruckten seiner Budgetrede war zu entnehmen, dass das Geld über den Zeitraum von zwanzig Jahren zugewiesen werden soll. Unklar ist, wie die Finanzierung zustande kommen soll, wie viel davon Steuerzahlermittel und wie viel eine Umlage für Energiekunden sein werden. Laut dem Finanzministerium sollen die Projekte 50.000 Arbeitsplätze schaffen. Hunt macht Druck, die Arbeiten rasch zu beginnen. Er wolle „Schaufelstiche im nächsten Jahr“ sehen, sagte er in seiner Budgetrede.

Großbritannien will bis 30 Tonnen jährlich unterirdisch lagern

Immerhin sind schon vor zwei Jahren zwei konkrete Standorte für große CCS-Großprojekte ausgewählt worden, nämlich das Ostküsten-Cluster in der Region Teesside und Humber in Nordostengland, um Millionen Tonnen CO2 unter der Nordsee zu lagern, sowie das Hynet-Cluster in der Industrieregion um Liverpool, Manchester und Nordwales, bei dem Kohlendioxid in ein leeres Gasfeld unter der Irischen See gepresst werden soll. Die Gesellschaften für beide Projekte schließen schon eifrig Verträge mit Industriekunden, deren Emissionen sie sammeln und verpressen werden. Hynet kombiniert zudem Wasserstoffproduktion im großen Stil mit dem Abscheiden des Kohlendioxids der eingesetzten Gaskraftwerke. Auch das Acorn-Cluster in Schottland, das bislang noch als „Reserve“ gehandelt wird, hofft darauf, bald grünes Licht zu bekommen. An den CCS-Großprojekten sind jeweils namhafte Energie- und Industriekonzerne beteiligt, etwa BP und Drax, Equinor aus Norwegen und Eni aus Italien.

Insgesamt lautet das Ziel der britischen Regierung, schon 2030 jährlich zwischen 20 und 30 Millionen Tonnen CO2 abzuscheiden und unterirdisch zu lagern. Das entspräche etwa den Emissionen von 10 bis 15 Millionen Autos mit Verbrennermotor. Danach sollen die Mengen weiter kontinuierlich steigen. Die CCS-Pläne sind auch in Bezug auf die Gesamtemissionen des Königreichs bedeutend. 30 Millionen Tonnen Lagerung wären etwa ein Dreizehntel des aktuellen CO2-Ausstoßes des Landes.

Begehrlichkeiten in der Industrie, Skepsis bei NGOs

Und in Deutschland? Forscher nehmen an, dass bis zum Jahr 2045 – dem Jahr, in dem Deutschland netto keine Emissionen mehr ausstoßen will – bis zu 73 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr in Deutschland abgeschieden und geologisch verpresst werden könnten. Doch wo das CO2 gespeichert werden soll, ist noch völlig unklar. Denn bislang ist CCS in Deutschland verboten. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat angekündigt, bis zum Frühjahr 2024 eine Carbon-Management-Strategie vorzustellen, die nicht nur die Abscheidung und Speicherung (CCS), sondern auch die weitere Nutzung von CO2 (CCU) als Rohstoff in der Industrie regeln soll.

In der Industrie weckt diese Begehrlichkeiten. Umweltorganisationen fürchten, dass CCS als Ausrede dient, die Dekarbonisierung der Industrie nicht schnell genug voranzutreiben. So heißt es in einem Papier von NABU, Germanwatch, WWF und E3G, CCS dürfe nur dort angewandt werden, „wo es keine hinreichenden Alternativen gibt“, und sie weisen unter anderem auf die Rolle von neuen Prozessen, Elektrifizierung, Materialeffizienz und den Ausbau der Kreislaufwirtschaft hin. Außerdem dürfe CCS „keinesfalls bei der Förderung oder Erzeugung fossiler Energie“ eingesetzt werden. Greenpeace wirft der Bundesregierung vor, sie wolle eine „gigantische CO2-Entsorgungsinfrastruktur“ aufbauen. Niemand könne jedoch gewährleisten, dass das CO2 dauerhaft im Untergrund bleibt: „Es würden neue systemische Risiken entstehen, die wieder einmal die nachfolgenden Generationen als Ewigkeitslasten tragen müssen.”