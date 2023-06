Die Gerüchteküche kochte vor dem entscheidenden Votum im Umweltausschuss des EU-Parlaments über das umstrittene Renaturierungsgesetz. Auch die Liberalen könnten alle gegen das Gesetz stimmen und der Europäischen Kommission so eine schallende Ohrfeige verpassen, verbreiteten die Christdemokraten, die seit Wochen Stimmung gegen den Vorschlag machen. Dann aber kam doch alles wie erwartet. So wie schon im Votum über die Zurückweisung des Gesetzes zwölf Tage zuvor gab es auch beim Abschlussvotum ein Patt.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



44 Abgeordnete stimmten für das Gesetz, 44 dagegen. Die christdemokratische EVP-Fraktion steht gemeinsam mit den beiden rechten Fraktionen EKR und ID sowie Teilen der Liberalen (inklusive der FDP) auf der einen Seite, die restlichen Liberalen, Grüne, SPD und Linke auf der anderen. Die Endabstimmung über den Vorschlag war vor zwölf Tagen aus Zeitgründen vertagt worden.

Erstmals steht damit ein Gesetz aus dem Green Deal von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) vor dem Scheitern. Der Fraktionsvorsitzende und Chef der EVP, Manfred Weber (CSU), hatte seine Parteikollegin schon am Montag im Gespräch mit der F.A.Z. aufgefordert, das Gesetz zurückzuziehen. Die Kommission kommentierte das Ergebnis nicht. Es sei zu früh dafür, sagte ein Sprecher. Das Ausschussvotum sei nur Teil des internen Gesetzgebungsprozesses im Parlament. Um das Gesetz zurückzuziehen und einen neuen Entwurf vorzulegen, bleibe in dieser Legislaturperiode nicht mehr ausreichend Zeit, betonte er.

Weitere Abstimmung steht an

Das Parlament muss nun im Plenum – voraussichtlich in der nächsten Sitzung im Juli – noch einmal über das Gesetz abstimmen. Da der Umweltausschuss sich nicht auf eine Position einigen konnte, wird es dann zunächst über eine Zurückweisung abstimmen. Bekommt die keine Mehrheit, muss das Plenum in einem wohl so langwierigen wie unübersichtlichen Prozess über das Gesetz inklusive Änderungsvorschlägen abstimmen. Auf Basis dieses Ergebnisses könnte es dann doch noch in die Verhandlungen mit den EU-Staaten über eine gemeinsame Position eintreten. Die haben das Renaturierungsgesetz inzwischen gebilligt und es dabei in einigen Punkten verändert und flexibler gestaltet.

An dem Kernziel haben sie jedoch festgehalten. Die Staaten werden verpflichtet, 20 Prozent der Flächen an Land und im Wasser bis 2030 zu renaturieren. Der zuständige Kommissionsvize Frans Timmermans hatte das als konstruktiven Beitrag begrüßt.

Mehr zum Thema 1/

Die Christdemokraten argumentieren, das Gesetz sei schlecht gemacht und bedrohe die Nahrungsmittelversorgung in Europa und auf der Welt. Zudem gefährde das Gesetz den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Befürworter weisen das zurück. Um den Ausbau von Wind- und Sonnenkraft sicherzustellen, gibt es in dem Gesetzestext klar definierte Ausnahmen. Die Lebensmittelversorgung wird nach der Folgenabschätzung der Kommission nicht beeinträchtigt.

Die in der EVP federführend zuständige Abgeordnete Christine Schneider kritisierte die Kommission: „Wenn die bereits vor einem Jahr unsere Bedenken ernst genommen hätte, ständen wir heute nicht hier.“ Tatsächlich haben sich die Christdemokraten erst in den vergangenen Wochen klar gegen das Gesetz gestellt. Sie hatten damit auf die Ergebnisse deutscher Landtagswahlen, aber auch den Erfolg der Bauer-Bürger-Bewegung BBB in den niederländischen Provinzwahlen reagiert, der von den Protesten gegen strikte Stickstoffgrenzwerte getragen war. Weber versucht seither, die EVP stärker von der Mitte abzugrenzen und mit klarer Kritik an Kommissionsvorschlägen wie dem Renaturierungsgesetz, dem Lieferkettengesetz oder dem Gesetz zur Sanierung von Gebäuden zu punkten. Er nimmt dabei in Kauf, die „eigene“ Kommissionspräsidentin zu beschädigen.

Kritik an der EVP übte die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne): „Statt für fruchtbare Böden, mehr Artenreichtum und ungetrübteren Naturgenuss zu stimmen, hat die EVP mit ihrer Blockadepolitik verhindert, dass wir das Netz des Lebens, das uns trägt, reparieren und neu aufspannen.“ Die Europaabgeordnete Delara Burkhardt (SPD) warf der EVP vor, Befürworter des Gesetzes in der Fraktion unter Druck gesetzt zu haben. „CDU und CSU zwängen der EVP-Fraktion im Europaparlament einen Rechtskurs auf“, betonte sie.