Gesetz zum Heizungstausch : Was Hauseigentümer jetzt wissen müssen

Warum gibt es diese Reform?

Noch wird in Deutschland überwiegend mit fossilen Energieträgern geheizt. Von den knapp 19 Millionen Wohngebäuden in Deutschland wurden nach den Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) im Jahr 2019 rund die Hälfte mit Gas beheizt und etwa 30 Prozent mit Öl. Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, Grüne und FDP vorgenommen, die Wärmewende mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien Anfang 2025 einzuleiten. Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine und der Sorgen um die Gasversorgung beschlossen die Parteien im Frühjahr 2022, die Reform um ein Jahr vorzuziehen. Die Absatzzahlen der Heizungsindustrie haben aus Sicht der Koalition den Handlungsdruck noch erhöht. Von den knapp eine Million Heizungen, die im vergangenen Jahr in Deutschland verbaut wurden, waren 600.000 Gas- und knapp 57.000 Ölheizungen.

Was sieht der Gesetzentwurf vor?

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) wollen mit dem neuen Ge­bäudeenergiegesetz (GEG) regeln, dass vom 1. Januar 2024 an in Deutschland nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden oder zumindest dafür ausgelegt sind. Dies gilt sowohl für Neubauten als auch den Austausch in Be­standsgebäuden. Ist im Fall einer Heizungshavarie nicht direkt eine Heizung mit Erneuerbaren verfügbar, etwa wegen langer Lieferfristen oder auch weil das Gebäude noch nicht geeignet ist, darf vorübergehend nochmals eine fossile Heizung eingebaut werden. Nach spätestens drei Jahren muss sie aber durch ein Modell mit Erneuerbaren ersetzt werden.

Welche Heizungstypen sind erlaubt?

Neben der vom Wirtschaftsministerium präferierten elektrischen Wärmepumpe sind künftig Hybridmodelle erlaubt, bei denen sich zur Wärmepumpe an besonders kalten Tagen eine fossile Heizung zu­schaltet. Die Unterstützung bei den Hy­bridmodellen kann durch Gas, Öl oder Biomasse erfolgen. Infrarotheizungen, so­genannte Stromdirektheizungen, sind ebenfalls möglich, aber nur in besonders energieeffizienten Häusern. Der An­schluss an ein kommunales Wärmenetz ist eine weitere Option, der Einsatz von sogenannten grünen Gasen auch. Neue Biomasseheizungen wie solche, die Holzpellets nutzen, sollen nach den Gesetzesplänen der Regierung nur noch in Bestandsgebäuden zulässig sein und dies auch nur in Kombination mit Pufferspeichern und einer Solaranlage für Strom oder Warmwasser.

Was ist mit Gasheizungen, die „H2- ready“ sind?

Viele Gasheizungen werden heute schon mit dem Hinweis „wasserstofftauglich“ vermarktet. Dies bezieht sich aber oft nur auf Beimischungen in geringem Umfang. Vom kommenden Jahr an soll gelten: Gasheizungen, die auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar sind, dürfen eingebaut und auch erst mal mit Gas betrieben werden. Voraussetzung ist aber, dass der Versorger einen verbindlichen Plan vorgelegt hat, wann er Wasserstoff liefert. Die Heizungen müssen 2030 mit mindestens 50 Prozent Biomethan und spätestens ab 2035 mit mindestens 65 Prozent Wasserstoff betrieben werden.

Was wird aus den Gasnetzen?

Fachleute gehen davon aus, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem Energieversorger ihre Gasnetze nur noch mit Wasserstoff betreiben oder ganz stilllegen. Wer jetzt noch eine neue Gasheizung kaufen will, die nicht komplett auf Wasserstoff umzustellen ist, läuft also Gefahr, dass der örtliche Versorger eines Tages kein Gas mehr liefert, weil dies für ihn zunehmend unrentabel wird.

Welche Bußgelder drohen?

Wer im ersten Jahr nach dem Inkrafttreten des Gesetzes gegen die Vorgaben verstößt, soll von einem Bußgeld verschont bleiben. Danach sind einmalig 5000 Euro vorgesehen. Dies heiße aber nicht, dass man sich von der Erneuerbaren-Pflicht freikaufen könne, wird in der Regierung betont. Die Pflicht bleibe weiter bestehen. Hartnäckigen Verweigerern droht ein Zwangsgeld.