Für die allermeisten Menschen steht außer Frage, dass die CO₂-Emissionen sinken müssen. Doch die immer schrilleren Warnungen der „Letzten Generation“ und von Teilen der Grünen bleiben ihnen fremd – gut so.

Der Berliner Klimavolksentscheid war ein Statement – aber ein anderes, als es sich die Initiatoren erhofft hatten. Trotz finanzstarker Spender und viel öffentlicher Aufmerksamkeit ist es ihnen nicht gelungen, ein Viertel der Wahlberechtigten zu einem „Ja“ für eine klimaneutrale Hauptstadt schon 2030 zu mobilisieren. Mehr noch: Beinahe die Hälfte der rund 870.000 Berliner, die am Sonntag ins Wahllokal gingen, tat dies, um explizit mit „Nein“ zu stimmen.

Sie hätten auch einfach zu Hause bleiben können. Doch offenbar war es ihnen ein Bedürfnis, ein Zeichen zu setzen: für eine realistische statt einer radikalen Klimaschutzpolitik.

Heizungs-Debatte dürfte viele zur Nein-Stimme bewogen haben

Für die allermeisten Menschen steht außer Frage, dass die CO 2 -Emissionen sinken müssen. Und auch, dass dies schneller gelingen muss als bislang. Doch die immer schrilleren Warnungen vor der „Klimakrise“ oder „Klimakatastrophe“, mit denen die „Letzte Generation“ und auch Teile der Grünen eine grundlegende Abkehr von unserem bisherigen Lebens- und Wirtschaftsmodell fordern, bleibt großen Teilen der Gesellschaft fremd.

Die meisten Menschen wollen auch in Zukunft Auto fahren und gelegentlich in Urlaub fliegen. Sie setzen darauf, dass sich neben den heute schon bekannten Techniken weitere entwickeln werden, die dies klimaschonend ermöglichen – ein Weg, den auch andere große Indus­trienationen gehen, in denen das Wort Technologieoffenheit politisch weniger umkämpft ist.

Die Energiewende im Gebäudesektor war zwar nur einer von mehreren Punkten, um die es im Berliner Volksentscheid ging. Doch die bundespolitische Debatte über die ökologisch korrekte Heizung der Zukunft dürfte zu den vielen Neinstimmen beigetragen haben.

Während die für ihre grüne Wärmeerzeugung so oft bewunderten skandinavischen Länder über Jahrzehnte kommunale Wärmenetze aufgebaut haben, soll hier in weniger als einem Jahr jeder Hauseigentümer für sich die Wärmewende stemmen. Das ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Hoffentlich ist sich dessen auch der Koalitionsausschuss bewusst, wenn er sich an diesem Dienstag auf das weitere Vorgehen verständigt.