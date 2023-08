In Australien drohten die Arbeiter einer Verflüssigungsanlage in den vergangenen Wochen mit einem Streik: Die Arbeitsbedingungen seien schlecht und die Bezahlung zu gering, hieß es von den Gewerkschaften. Dieses Szenario wurde nun wohl abgewendet: Der australische Energiekonzern Woodside hat in der Nacht zum Donnerstag auf die Forderungen reagiert und mit den Arbeiterorganisationen eine prinzipielle Einigung erzielt. Die Gewerkschaft Offshore Alliance sprach von „Industrie-Standards“, die nun gelten, und sagte am Donnerstagmorgen den Streik ab. Die Verhandlungen mit Chevron, dem anderen wichtigen Energieunternehmen der Region, sind weiterhin offen.

Doch allein schon die Androhung eines Streikes hatte in den letzten Wochen die Gasmärkte ordentlich durchgeschüttelt. Auch die Preise für europäische Terminkontrakte auf Erdgas stiegen Anfang August innerhalb eines Tages um knapp 40 Prozent – und das, obwohl kaum australisches Flüssiggas den Weg bis nach Europa findet.