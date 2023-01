Netzagentur-Chef Müller : Der verwandelte Gas-Wächter

Aktualisiert am

Klaus Müller hat stets am lautesten vor einem Gasmangel in Deutschland gewarnt. Jetzt ist der Chef der Bundesnetzagentur sehr plötzlich umgeschwenkt. Das hat auch etwas mit einem Virus zu tun.

Irgendetwas muss mit Klaus Müller passiert sein, an den ruhigen Tagen zwischen Heiligabend und Dreikönig. Vielleicht keine Verwandlung wie bei Gregor Samsa, eher schon eine Neuerfindung wie bei der ausgeschiedenen Kanzlerin Angela Merkel, die große Entscheidungen über die Ferien oft ganz neu zu durchdenken pflegte.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Jedenfalls trat am ersten Januarwochenende ein ganz anderer Chef der Bundesnetzagentur vor die Öffentlichkeit als noch im alten Jahr. Bislang hatte der oberste Aufseher über die deuschen Gasnetze immer gewarnt, auch zu Weihnachten noch. „Weiter sparen!“, riet er in gewohntem Tonfall in einem Zeitungsinterview. Nur um zwei Wochen später zu erklären: „In diesem Winter geht nichts mehr schief.“