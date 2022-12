Klimaschutz : Doppelschlag für das Klima – und die Industrie?

Die EU treibt ihre Klimaagenda trotz Energiekrise ungebremst voran. Am nächsten Wochenende wollen EU-Parlament und Ministerrat die Verschärfung des Kernelements der Klimapolitik, des Emissionshandels, beschließen. Für die Industrie stellt sich so immer mehr die Frage, wie sie im internatio­nalen Wettbewerb mithalten soll – zumal die USA auf die Strategie „Fördern statt fordern“ setzen und im Inflation reduc­tion act dreistellige Milliardenhilfen für grüne Technologien bereitstellen.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel.



Die EU will deshalb zumindest für die Einfuhr von Waren aus Drittstaaten faire Bedingungen schaffen: Unterhändler von Europaparlament und Ministerrat haben am frühen Dienstagmorgen eine CO 2 -Grenzabgabe vereinbart. Die stellt sicher, dass Nicht-EU-Unternehmen für die Einfuhr ihrer Waren in die EU mit einer ähnlich hohen Klima­abgabe belastet werden wie die europä­ische Konkurrenz. Die Höhe der Abgabe orientiert sich deshalb auch am Preis der Emissionsrechte – der zuletzt über 80 Euro lag.

Gelten soll die im Brüsseler Fachjargon meist CBAM – für Carbon Border Adjustment Mechanism – ab­gekürzte Grenzabgabe zunächst einmal nur für eine Reihe Produkte kohlenstoffintensivster Sektoren. Das sind Eisen und Stahl, Zement, Düngemittel, Aluminium, Elektrizität und – in diesem Punkt geht die Einigung über den Kommissionsvorschlag von 2021 hinaus – Wasserstoff. Zudem sollen der Ausstoß von Vorprodukten und auch einer Anzahl von Endprodukten erfasst werden. Die Europä­ische Kommission soll ein Jahr, bevor die ersten Zölle anfallen, benennen, welche von diesen Waren ebenfalls unter CBAM fallen sollen.

Autos, Chemie und Polymere könnten betroffen sein

Das könne etwa Autos treffen, sagte der Vorsitzende des Umweltausschusses im Europaparlament, der französische Liberale und ehemalige Grüne, Pascal Canfin. Auch organische Chemikalien und Polymere könnten da­runter fallen. Dabei sollen auch indirekte CO 2 -Emissionen einbezogen werden.

„Die Botschaft an unsere Industrie ist klar: Es besteht keine Notwendigkeit, den Standort zu verlagern, denn wir haben die notwendigen Schritte gemacht, um un­lauteren Wettbewerb und die Verla­gerung von CO 2 -Emissionen zu vermeiden“, hob Canfin am Dienstag in Straßburg hervor. „Wir haben ein Instrument ins Leben gerufen, das der Welt signa­lisiert: Wer seine Produkte auf dem europäischen Markt verkaufen will, muss ab jetzt mehr auf das Klima achten“, sagte der CDU-Abgeordnete Peter Liese.

Von einer „Ökologisierung der Handelspolitik“, sprach der Europaabgeordnete der Grünen, Michael Bloss. „Die Grenzab­gabe schützt Unternehmen vor Ökodumping aus Drittstaaten und ist ein Katalysator für die Dekarbonisierung in Europa und weltweit.“ Die Industrie selbst sieht das deutlich kritischer. Die Sorgenfalten seien angesichts des Vorhabens weiterhin tief und die Fragezeichen groß, betonte der deutsche Verband der Chemischen Industrie. „Auf unsere Unternehmen kommt jetzt ein Dickicht von bürokratischen Verfahren zu“, warnte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup.