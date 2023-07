Die Augenringe der Verhandler waren nicht zu übersehen im Taj Resort in Goa. Nicht, weil die Vertreter der G-20-Staaten das Partyleben in dem bekannten indischen Strandort ausgekostet hätten. Stattdessen hatten sie tage- und nächtelang über die Zukunft der Energieversorgung diskutiert. Am Samstag kamen die zuständigen Minister zur Abschlussrunde zusammen – das Ergebnis, mit dem die Runde auseinanderging, kann für die Bundesregierung nur bedingt zufriedenstellend sein.

Eine Verdreifachung der Kapazitäten von erneuerbaren Energieträgern von heute 3,3 auf 9 Terawatt weltweit bis 2030 war im Gespräch. Dieser Vorstoß kam aus den Reihen der G-7-Länder, den führenden Industrienationen. Doch im größeren Kreis, der G20, war er nicht konsensfähig. Vor allem Russland und Saudi-Arabien bremsten ihn aus, die großen Exporteure von Öl und Gas. Aber auch China, Südafrika und Indonesien wollten sich dem Vernehmen nach nicht auf konkrete Zahlen festlegen.

„Gewisse Enttäuschung“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach von einer „gewissen Enttäuschung“, gab sich aber dennoch optimistisch. Nach den Zahlen der internationalen Agentur für erneuerbare Energien (Irena) entfielen im Jahr 2022 schon 83 Prozent der zugebauten Energiekapazitäten auf erneuerbare Energieträger. „Weltweit erlebt man, dass erneuerbare Energien der Energieträger der Zukunft werden“, sagte Habeck. Europa müsse als „first mover“ vorangehen, seine Volkswirtschaft transformieren, den CO₂-Ausstoß senken. Aber auch die anderen Länder nimmt Habeck in die Pflicht. „Es nützt nichts, wenn die anderen sagen, jetzt machen wir das, was ihr gemacht habt, auch. Dann ist das Weltklima im Eimer.“

Es gehört zu den Ritualen internationaler Gipfeltreffen, dass in den schriftlichen Dokumenten um jedes Wort gerungen wird. Wenn es zum Beispiel darum geht, ob es ein „phase down“ oder ein „phase out“ aus fossilen Energieträgern geben soll. Oder darum, welche Alternativen ausgebaut werden sollen: CO₂-arme oder CO₂-freie Energieträger. Wann Wasserstoff als „grün“ eingestuft wird. Und was man mit der Atomkraft macht, die manche Länder zum Erreichen der Klimaziele ausbauen wollen, während andere wie Deutschland sie ablehnen.

Auch zu dem, was am Ende bei so einem Gipfel herauskommt, gibt es wichtige sprachliche Unterschiede. Ein gemeinsames Abschlusskommuniqué, das ist jedes Mal aufs Neue das Ziel von internationalen Gipfeltreffen. Manchmal reicht es aber nur für eine Zusammenfassung geeinter und ungeeinter Positionen. Das war dann am Ende auch das, womit die Energieminister in Goa auseinander gingen: ein „Outcome Document and Chair’s Summary“.

Die Punkte 1 bis 20 sind geeint, darunter das Bekenntnis zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens und das zuvor schon gefasste Ziel, innerhalb der laufenden Dekade die Energieeffizienz zu verdoppeln, „unter Berücksichtigung nationaler Umstände“. Bei den Energieträgern, die ausgebaut werden sollen, wird neben Wind, Sonne und Wasserstoff auch die Atomkraft genannt, mit dem Zusatz: „für die Länder, die sich entschieden haben, sie zu nutzen“. Nicht geeint werden konnte etwa ein Ausstieg aus der Förderung fossiler Energien. „Einige“ Länder wollten dies, heißt es dazu nur. Die Meinungsverschiedenheiten zum Ukrainekrieg werden im vorletzten Punkt zusammengefasst.

In der Gruppe der G20 sind sowohl die führenden Industrieländer als auch die aufstrebenden Schwellenländer vertreten. Sie sind nicht nur mit Blick auf die Wirtschaftsleistung längst bedeutender als die G7, sondern auch in puncto Klimaschutz. Die G20 zusammen verursachen drei Viertel der weltweiten CO₂-Emissionen. Der mit Abstand größte Emittent ist China, sein Anteil beträgt knapp 30 Prozent. Auf dem zweiten Platz folgen die USA mit knapp 14 Prozent, an dritter und vierter Stelle Indien und Russland. Viele Schwellenländer wollen weiter in neue Kohlekraftwerke investieren und Gasfelder erschließen.

Kein gutes Vorzeichen für die Weltklimakonferenz

Der Ausbau der Erneuerbaren, von Wasserstoff, das Abscheiden und Speichern von CO₂ unter der Erde: Worüber die Sherpas der Regierungen in Goa in den vergangenen Tagen so lange gesprochen hatten, trat am Abschlusstag in den Hintergrund. Aus dem Energie- wurde ein Kriegsgipfel. Dass Russland in der Spitzenrunde dem Vernehmen nach „terroristische Attacken auf Nordstream“ beklagte und anderen Ländern vorwarf, nicht im besten Interesse der Menschheit zu handeln, löste auf westlicher Seite Fassungslosigkeit aus. Habeck bezeichnete die Darstellungen Russlands als „alternative Fakten“, als „Lüge“.

Der stellvertretende russische Energieminister Pavel Sorokin war in der Ministerrunde nur per Video zugeschaltet. Vor Ort in Goa anwesend war nur ein Abteilungsleiter. Habeck mahnte, in einem Angriffskrieg müsse klar benannt werden, wer Täter und wer Opfer sei. Im Ukrainekrieg sei „ganz klar“ Russland der Täter. Doch diese Position ist in den G20 ebenfalls nicht konsensfähig. Länder wie China und Brasilien verurteilen den Angriff Russlands auf die Ukraine nicht. Auch Indien, das in diesem Jahr die G-20-Präsidentschaft innehat, bezieht öffentlich dazu nicht Position.

Dass es in Goa zum Ausbau der Erneuerbaren nur die Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gab, ist kein gutes Vorzeichen für die Weltklimakonferenz, die Anfang Dezember in Dubai stattfindet. Die Rollenverteilung – die Europäer wollen ambitionierte Ziele, die Schwellenländer bremsen – dürfte sich dort fortsetzen.