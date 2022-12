Besuch im französischen AKW : Reparatur am offenen Herzen

So viel Ruhe ist Christophe Comtesse nicht gewohnt. Normalerweise mache die Turbine einen Höllenlärm, erklärt der technische Direktor des französischen Kernkraftwerks Penly bei einem Rundgang. Doch normal ist in dem älteren von zwei Druckwasserreaktoren im Norden des Landes schon länger nichts mehr. Mehr als 14 Monaten ist es inzwischen her, dass er zum letzten Mal Strom produziert hat. Seither läuft die Turbine im Sparbetrieb.

Eigentlich hätte Penly 1 für routinemäßige Wartungsarbeiten im Rahmen seiner Zehnjahresprüfung nur für rund sechs Monate vom Netz gehen sollen. Dann aber stieß der Betreiberkonzern Électricité de France (EdF) auf ein bis dato unbekanntes Phänomen von Spannungskorrosion, also Materialermüdung an Rohren des Kühlkreislaufes. Die Folge: Erst waren aufwendige Untersuchungen vonnöten, dann mussten die betroffenen Rohre neu verschweißt werden. Die Arbeiten verzögerten die Reaktivierung von Penly 1 mehrfach.

Mitte Februar gehe er wieder in Betrieb, verspricht EdF neuerdings. Dank der Zuhilfenahme von Schweißern aus Amerika seien die Reparaturarbeiten dort Anfang Dezember erfolgreich abgeschlossen worden. Den Nachbarreaktor Penly 2, ebenfalls von Korrosion betroffen, will man sogar schon Ende Januar wieder hochfahren, obwohl die Reparaturen dort noch nicht einmal begonnen haben und EdF noch auf das grüne Licht der Atomaufsichtsbehörde wartet.

Offen ist, ob das in diesem Winter gut geht

Das Kraftwerk an der normannischen Küste steht sinnbildlich für die Krise, in die die französische Kernindustrie vor einem knappen Jahr geschlittert ist – unabhängig von den Kapriolen am Gasmarkt, aber mit Blick auf den kurz darauf begonnenen Ukraine-Krieg zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. 16 von 56 Reaktoren musste EdF wegen des Korrosionsphänomens bislang außer Betrieb nehmen, allesamt Anlagen der neuesten Baureihen.

Die Atomflaute hat tiefgreifende Folgen für die Energieversorgung. Stromeinfuhren aus Deutschland und Belgien sorgten in den vergangenen Monaten dafür, dass in Frankreich nicht die Lichter ausgingen. Offen ist, ob das in diesem Winter gut geht. Jeder dritte Franzose heizt mit Strom, das treibt den Verbrauch in die Höhe. Die Regierung in Paris und der Stromnetzbetreiber RTE haben die Bevölkerung deshalb schon darauf eingeschworen, dass notfalls kontrollierte Abschaltungen von rund zweistündiger Dauer erforderlich sein werden.

Am Freitag simulierte sie der Netzbetreiber. Als würfe der Extremfall seinen Schatten voraus, waren am Donnerstagabend Teile von Paris ohne Strom. Grund war jedoch nur eine Panne in einem Transformator, beschwichtigt der Energieversorgung Enedis.

Die französische Regierung und EdF sind angesichts der düsteren Blackout-Szenarien, die mittlerweile die Runde machen, bemüht, die Lage zu beruhigen. Peu à peu seien Reaktoren nun wieder ans Netz gegangen, Tag und Nacht werde gearbeitet, sagte am Freitag Luc Rémont, seit kurzem an der Spitze von EdF. Die Belegschaft sei „vollständig mobilisiert“ und dabei, die technischen Probleme zu lösen. Tatsächlich sind mittlerweile wieder Kernkraftwerke mit rund 39 der insgesamt 61,4 Gigawatt Leistung am Netz, nachdem es im Sommer deutlich weniger als 30 waren.

„Alle großen Industrienationen werden zur Kernenergie zurückkommen“

Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, der zusammen mit Rémont am Freitag in Penly vor die Presse trat, stieß ins selbe Horn. Man werde alles tun, um Stromabschaltungen zu vermeiden und die verfügbare Leistung des Kraftwerksparks im Januar wieder auf 45 Gigawatt zu bringen, sagte er – also auf ein etwas höheres Niveau als vom Netzbetreiber zuletzt in seinem Kernszenario prognostiziert.

Für die Regierung von Präsident Emmanuel Macron ist Penly nicht nur ein Reparaturbetrieb, sondern auch ein Dreh- und Angelpunkt der nahezu zeitgleich zu dem Bekanntwerden der Korrosionsprobleme ausgerufenen Atomrenaissance. Zwei Druckwasserreaktoren der neuesten Generation sollen hier an der Küste errichtet werden.

Das Baufeld auf der 230 Hektar großen Anlage steht bereit, eine Erweiterung war ursprünglich schon in den 1990er Jahren und auch unter Präsident Nicolas Sarkozy geplant. Die Vorarbeiten sollen 2024 und die Hauptarbeiten 2027 beginnen für eine Fertigstellung im Jahr 2035 – schenkt man den Angaben von EdF Glauben, die seit rund drei Jahren an Plänen für die Erweiterung sitzen.

„Die Entscheidung für die Kernenergie ist eine Entscheidung für das Klima“, referierte Le Maire nach dem Ortsbesuch am Freitag. Man wolle den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen, angesichts des gewaltigen zukünftigen Bedarfs an dekarbonisiertem Strom aber auch neue Reaktoren und neuartige kleine Minireaktoren bauen. Mithilfe von EdF, in den Worten des Ministers nicht nur ein, sondern der globale Champion für die Produktion und den Vertrieb von Energie, könne das gelingen.

Massiv investiere man nun in die Ausbildung neuer Fachkräfte und werde man aus den Fehlern in Flamanville, wo schon seit 2007 an einem neuen Reaktor gebaut wird, lernen. Le Maire zeigte sich überzeugt: „Alle großen Industrienationen werden zur Kernenergie zurückkommen“, auch in Europa.