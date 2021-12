Olkiluoto : Finnland eröffnet neuen Atomreaktor – mit Verspätung

Aktualisiert am

Während in Deutschland der Atomausstieg inzwischen tatsächlich beschlossene Sache ist, setzt beispielsweise Finnland weiter auf Atomkraft. Dort gibt es nun einen neuen Reaktor – und bald wohl auch ein Endlager.

Mehr als ein Jahrzehnt später als geplant ist der dritte Atomreaktor im finnischen Kernkraftwerk Olkiluoto in Gang gesetzt worden. Der Reaktor Olkiluoto 3 (kurz OL3) sei am Dienstag um 3.22 Uhr hochgefahren worden, teilte die Betreibergesellschaft Teollisuuden Voima Oyj mit.

Die Leistungsstufe soll nun nach und nach gesteigert werden, ehe OL3 planmäßig Ende Januar an das nationale Stromnetz angeschlossen wird. Volle Auslastung soll der Reaktor im Juni erreichen, dann soll er schätzungsweise 14 Prozent des gesamten finnischen Strombedarfs decken. Der Rundfunksender Yle sprach von einem „historischen Tag für die finnische Atomkraft“.

Auch ein Endlager ist geplant

Finnland bezieht knapp ein Drittel seines Stroms aus Kernenergie. Deshalb soll unweit des Kraftwerks auf der Insel Olkiluoto auch ein Endlager für atomaren Abfall entstehen. Schon in wenigen Jahren sollen die ersten gebrauchten Brennstäbe eingelagert werden. Die Betreibergesellschaft rechnet damit, Mitte der zwanziger Jahre das erste funktionsfähige Endlager für hochradioaktiven Abfall auf der Welt zu haben.

Der Abfall soll in Kupferkapseln eingeschlossen werden und 450 Meter unter der Oberfläche in fast zwei Milliarden Jahre altem Granitgestein gelagert werden. Die finnische Bevölkerung stehe der Atomkraft offener gegenüber als die deutsche, sagte Janne Mokka, der Chef des Betreibers, im vergangenen Jahr der F.A.Z. „Hier in Finnland sind alle überzeugt davon, dass sich diejenige Generation, die von der Atomkraft profitiert und den Strom aus den Atomkraftwerken verbraucht, auch um den Abfall kümmern und ein Endlager bauen muss.“

Olkiluoto ist eines der beiden Atomkraftwerke in Finnland. Die Anlage befindet sich rund 250 Kilometer nordwestlich von Helsinki. Der Reaktor OL3 hätte eigentlich 2009 in Betrieb gehen sollen, es kam aber immer wieder zu Verzögerungen und gestiegenen Baukosten.