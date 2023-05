In Berlin warten Wirtschaft und Politik gespannt auf ein neues Konzept des Wirtschaftsministeriums zu ei­nem Industriestrompreis von 5 oder 6 Cent je Kilowattstunde. Eigentlich wollte es Staatssekretär Patrick Graichen (Grüne) noch in dieser Woche vorlegen. Doch habe der „gerade anderes zu tun“, hieß es am Dienstag im Regierungsviertel. Der Spitzenbeamte und sein Mentor, Minister Robert Habeck (Grüne), stehen unter Druck, weil Graichen daran beteiligt war, seinen Trauzeugen zum neuen Geschäftsführer des Bundesunternehmens Deutsche Energie-Agentur (DENA) zu berufen.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin

Eine Ministeriumssprecherin sagte, die Arbeit am Strompreiskonzept gehe weiter, der Vorstellungstermin sei offen. Beide Grünenpolitiker haben Fehler in der DE­NA-Berufung eingestanden, das Auswahlverfahren wird wohl wiederholt. Der Op­position reicht das nicht, sie hat Graichens Entlassung gefordert. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach am Dienstag von einem „autokra­tischen, selbstherrlichen Politikstil“ im Wirtschaftsministerium. Nach einer Sitzung mit dem Kabinett seines bayerischen Kollegen Markus Söder (CSU) sagte Kretschmer: „Wir haben Minister Habeck mehrmals gesagt, dass das, was da in seinem Haus passiert – und gerade in der Person von Staatssekretär Graichen – etwas ist, das komplett gegen die Politik der Bundesrepublik Deutschland der vergangenen Jahrzehnte stand.“

Zuspruch von Gewerkschaften und Ländern

Ein staatlich bezuschusster Industriestrompreis ist umstritten, in der Regierung wie auch in der Wirtschaft. Zwar litten die Betriebe unter den hohen Energiekosten, dagegen helfe aber die Verschiebung von Haushaltsmilliarden nichts, kritisierte am Dienstag der Verband der Familienunternehmer. „Das ist riesige Wettbewerbsverzerrung zulasten des Mittelstands“, sagte Präsidentin Marie-Christine Ostermann. Die hohen Preise seien nicht zuletzt auf hohe Steuern und Abgaben zurückzuführen. „Es ist absurd, erst staatlich den Un­ternehmen immer mehr Lasten aufzubürden und diese dann großzügig wieder herunterzusubventionieren.“

Statt auf Subventionen zu setzen, wäre es ökonomischer, das Stromangebot auszuweiten. Liefen etwa die Kernkraftwerke weiter, sänken die Tarife um bis zu 12 Prozent, so Ostermann. Im Regierungslager hatten Habeck und SPD-Chef Lars Klingbeil einen Industriestrompreis befürwortet, ähnliche Vorstöße gab es von Gewerkschaften und Ländern. Am Dienstag forderte der Chef der Chemiegewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, diesen Weg, um Abwanderungen aufzuhalten.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte indes gesagt, man müsse mehr günstigen Strom herstellen und an die richtige Stelle transportieren. Deutschland könne es nicht durchhalten, „alles, was an nor­maler wirtschaftlicher Tätigkeit stattfindet, zu subventionieren“. Finanzminister Christian Lindner (FDP) schrieb im „Handelsblatt“, ein Industriestrompreis wäre verteilungspolitisch ungerecht, weil er auf Kosten anderer ginge. Außerdem gebe der „ohnehin angespannte Haushalt“ diese Steuerhilfen nicht her. Der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds lasse sich, anders als von Klingbeil angeregt, dafür nicht zweckentfremden.