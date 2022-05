Mitteleuropäer mögen die Tundra für den Inbegriff der Lebensfeindlichkeit halten. Die Rentierhalter dagegen meinen es nicht ironisch, wenn sie von ihr als einer Weide sprechen. Aber wenn der Schnee auf dieser Weide tagsüber schmilzt und das Schmelzwasser nachts wieder friert, dann bilden sich schwer zu durchdringende Schichten aus Eis. So nimmt der Klimawandel den Rentieren die Nahrung und bürdet ihren Besitzern Ausgaben für Futter und Benzin auf, von Maschinenverschleiß und Mehrarbeit ganz zu schweigen.

Diesen Winter ist das so, 2020 war es so, 2017 und 2014 auch. Der norwegische Staat versucht, die Belastung mit Zuschüssen für den Futterkauf abzufedern. Vor zwei Jahren ließ das Landwirtschaftsministerium sogar mit Helikoptern Pellets in die Tundra fliegen. Denn falls im Frühjahr Tiere verhungern oder im Sommer als Folge von Mangelernährung weniger Kälbchen zur Welt kommen, haben die Hirten im Herbst weniger an die Schlachthäuser zu verkaufen. Das Fleisch ist ihre wichtigste Einkommensquelle; es schmeckt milder als Wild, kräftiger als Rind. Einige Gourmetlokale in Skandinavien haben es auf der Karte, viele Supermärkte in der Tiefkühltruhe.

Die jüngste Häufung der Krisenjahre ist nicht bloß ein finanzielles Problem. Dadurch verschärft sich auch ein alter Konflikt zwischen den Bevölkerungsgruppen im äußersten Norden Europas. Rund 100 000 Samen leben heute in Norwegen, Schweden, Finnland und Russland. Als „Lappen“ wurden sie einst beschimpft. Die skandinavischen Könige ließen ihnen in Kolonialherrschermanier Kultgegenstände rauben, verboten ihnen ihre Sprachen und ihre Religion. Heute geben die drei skandinavischen Staaten viel darauf, die Rechte der Urbevölkerung zu achten. Alle drei Länder haben samische Regionalparlamente, Kindergärten und Schulen eingerichtet. Zur Biennale in Venedig, der Kunstausstellung, schicken sie dieses Jahr sogar ausschließlich samische Künstler.