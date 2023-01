Der Streit innerhalb der Ampelkoalition zur Energiepolitik ist neu entbrannt. Falls Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet hatten, die Kernkraftdiskussion mit der FDP durch ein Machtwort beenden zu können, haben sie sich getäuscht. Nachdem zunächst Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) eine wissenschaftliche Neubewertung der Atomenergie gefordert hatte, legt jetzt seine Fraktion nach. Sie zweifelt ein zentrales Gutachten zur Versorgungssicherheit und zur Machbarkeit der Energiewende ohne Kohle- und Atomstrom an, das Habecks Haus in Auftrag gegeben hat.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

„Dieser Monitoringbericht beschreibt ein politisches Wunschkonzert und keine realistische Analyse der Entwicklung“, kritisierte der energiepolitische Sprecher der Liberalen im Bundestag, Michael Kruse, gegenüber der F.A.Z. „Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass Energiepolitik auf Basis von Fakten und nicht auf Basis von Träumen gemacht werden muss“, sagte er mit Verweis auf die Notwendigkeit, wegen der eingestellten Gaslieferungen aus Russland einzelne Kohle- und Kernkraftwerke länger zu betreiben.

Kruse bezog sich auf den „Bericht zu Stand und Entwicklung der Versorgungssicherheit im Bereich der Versorgung mit Elektrizität“, der sich in der Ressortabstimmung der Ministerien befindet und am Mittwoch kommender Woche durchs Bundeskabinett gehen soll. Erarbeitet hat ihn die Bundesnetzagentur. Das Papier liegt der F.A.Z. ebenso vor wie die daraus im Januar abgeleiteten „Handlungsempfehlungen der Bundesregierung zur Ge­währleistung der Versorgungssicherheit mit Elektrizität“.

„Als Indus­trienation brauchen wir einen Risikopuffer“

Kruse sagte, die Energiebereitstellung für die Bevölkerung und die Wirtschaft dürfe nie wieder durch mangelhafte Vorsorge unter Druck geraten: „Als Indus­trienation brauchen wir einen Risikopuffer. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die falsch gewählte Ausstiegsreihenfolge von Kern- und Kohlekraft neu zu diskutieren und umzukehren.“ SPD und Grüne wollen die letzten drei Atommeiler im Frühling abschalten und den Kohleausstieg von 2038 auf 2030 vorziehen. Für Westdeutschland ist das schon vereinbart, der Osten wehrt sich noch gegen die Verkürzung um acht Jahre. Kruse monierte, der Bericht gehe von einem „irrealen Best-Case-Szenario aus“. Die Ergebnisse träten nur ein, wenn sich alle Annahmen voll erfüllten, was unwahrscheinlich sei: „Schönwetterberichte tragen nicht zu ei­ner klimafreundlichen, sicheren und be­zahlbaren Energiepolitik bei.“

In dem Papier heißt es ganz in Habecks Sinne: „Die sichere Versorgung mit Elektrizität ist im Zeitraum 2025 bis 2031 gewährleistet, auch mit einem vollständigen Kohleausstieg bis 2030.“ Der Atomausstieg wird ohnehin unterstellt. Kruse weist indes darauf hin, dass die Versorgung selbst nach Meinung der Autoren nur gelingt, wenn die Kapazität neuer Wind- und Solarparks einschließlich des Ersatzes von Altanlagen jedes Jahr dreimal so hoch ausfällt bis bisher. Ob das gelingt, gilt als fraglich. Überdies erforderten der vorgezogene Kohleausstieg und der Ausbau der Erneuerbaren eine schnellere Optimierung und Erweiterung der Netze – obgleich der Leitungsbau in weiten Teilen stagniert.

Die Schwankungen beim Ökostrom werden derzeit noch von Kohle- und Kernkraftwerken ausgeglichen. Künftig hält der Bericht dafür neue Erdgaskraftwerke für nötig, die später mit „grünem“ Wasserstoff laufen sollen. Zu dessen Produktion, Transport und Einfuhr bestehe allerdings noch „Unsicherheit“, räumt die Studie ein. Zudem brauchten die Gas- und Wasserstoffinvestoren „langfristig stabile Rahmenbedingungen“.

Welche Annahmen werden sich erfüllen?

Diese Berechenbarkeit haben die Autoren unter anderem in der Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz entdeckt. Dagegen wendet Kruse sein, dass die EEG-Förderung parallel zum Kohleausstieg enden wird. Als ein Hemmschuh in der Finanzierung aus dem Markt heraus gilt, dass sich teure Gaskraftwerke für Geldgeber nur lohnen, wenn ihnen statt der Stromerzeugung die Reservefunktion vergolten wird. Solche „Kapazitätsmärkte“ gibt es in Deutschland aber nicht. Kruse resümiert: „Es werden langfristige Be­dingungen vorausgesetzt, die schon jetzt absehbar nicht eintreten.“

Der Bericht baut seiner Meinung nach nicht zuletzt auf das Ausland, und zwar auf Investitionen dort in erneuerbare ebenso wie in konventionelle Energien. 13 der 27 EU-Staaten betreiben Kernkraftwerke, in dreien sind neue Reaktoren im Bau, in anderen geplant, darunter in Polen. „Wir verlassen uns für die eingeplanten Engpässe zu Hause auf unsere Nachbarländer und dass diese im Gegensatz zu uns dafür ausreichend Risikovorsorge vorhalten“, so der FDP-Politiker. „Das wäre europäische Solidarität als Ein­bahnstraße.“ Engpässe hält der Re­port nicht nur in der Erzeugung, sondern auch im Transport für möglich, falls das Netz nicht wie erforderlich wächst. Der Euphemismus dafür lautet „Übertragungsherausforderung“. Kruse verweist auf die Erkenntnis aus dem Text, dass die Stilllegung des bayerischen Kernkraftwerks Gundremmingen Ende 2021 bei gleichzeitigem Hochfahren der Solarkraft die Leitungen stark beanspruche: „Die Stromversorgung in Süddeutschland ist konkret durch diese Abschaltung besonders bei hoher Photovoltaikerzeugung deutlich verschärft worden.“

Mehr zum Thema 1/ 09:42

Rückendeckung in ihrer Skepsis gegenüber dem Bericht erhält die FDP ausgerechnet aus der Opposition. „In dem Be­richt sind viele Voraussetzungen definiert, von denen ich bis 2030 nicht eine erfüllt sehe“, sagte der Vizevorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU). Die unterstellte Verdreifachung des Er­neuerbaren-Ausbaus auf 300 Gigawatt (GW) sei unrealistisch, da nahezu alle Ausschreibungen für Solar- und Windkraft unterzeichnet seien. Der geforderte Ausbau von 20 GW an Gaskraftwerken sei ebenfalls nicht zu sehen, es gebe derzeit kein einziges Projekt. „Der Befund des Berichts, bis 2030 gebe es kein Problem in der Energieversorgung, ist nicht tragfähig“, so Spahn im Einklang mit Kruse.