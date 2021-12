Fangverbot in der Ostsee: Der junge Fischer und die großen Sorgen

Von Rebecca Boucsein, Sebastian Reuter und Daniel Pilar (Fotos und Videos)

In der westlichen Ostsee dürfen Fischer bald fast keine Dorsche und Heringe mehr fangen. Nicht wenige sagen: Die dortigen Betriebe stehen vor dem Aus. Peter Dietze will sich seinem Schicksal nicht ergeben – er schippert Touristen und bietet Seebestattungen an.