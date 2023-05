Fall Graichen : Nach der Entzauberung der Grünen

Die Trennung von einem Staatssekretär alleine richtet nicht die Koordinaten einer Regierung neu aus. Das selbst verschuldete Scheitern Patrick Graichens könnte mit der Schwächung seines Ministers dennoch dazu beitragen, der Wirtschafts- und Klimapolitik einen Schub in Richtung mehr nüchternem Pragmatismus und weniger moralisierendem Aktivismus zu geben.

Schon vor der Trennung von Graichen waren die erheblichen Vorbehalte in großen Teilen der Bevölkerung, aber auch in der Regierungskoalition gegenüber den Plänen im Ministerium Habeck unübersehbar. Wer Weltenrettung mit überstürzten, handwerklich miserabel vorbereiteten Projekten wie dem Gebäudeenergiegesetz betreiben will, darf sich nicht beschweren, wenn vor allem der noch nicht von Katastrophenangst erfasste Teil der Bevölkerung nicht mitzieht.

Absturz in den Meinungsumfragen

Ob der Bundesregierung ein pragmatischer Neustart in der Wirtschafts- und Klimapolitik gelingt, ist freilich unsicher. Nicht nur die Grünen und die ihnen verbundenen Kräfte in Wissenschaft, Nichtregierungsorganisationen und Medien hatten die Partei in einer strategisch günstigen Position gewähnt, in der die Grünen im Bund wie in den Ländern als ein natürlicher Regierungspartner erscheinen. Diese Machtposition in Verbindung mit der Überzeugung, wegen der Klimarisiken sei eine rasche, im Zweifel radikale Politik unabdingbar, hatten das grüne Projekt wesentlich angetrieben.

Diese Ambitionen zerschellen gerade am Absturz in den Meinungsumfragen und an einer offenkundigen Distanzierung nicht nur durch die FDP. Sondern auch durch eine SPD, der die Entzauberung eines möglichen Kanzlerkandidaten Robert Habeck selbstverständlich gelegen kommt.

Konzepte, wie man Wirtschafts- und Klimapolitik stärker auf Selbstverantwortung gründet und weniger dirigistisch betreibt, liegen seit Langem vor. Sie ließen sich in der gegenwärtigen Regierung wohl zumindest partiell mit der SPD umsetzen. Aber es sind vor allem die in ihrem Selbst- wie Sendungsbewusstsein gefangenen Grünen, die ihren Frieden mit der politischen Realität dieses Landes machen müssen.