Wegen eines großangelegten Warnstreiks der Gewerkschaft EVG stellt die Deutsche Bahn Anfang nächster Woche den Fern- und Regionalverkehr für zwei Tage fast vollständig ein. Zwischen Sonntagabend um 22 Uhr und Dienstagabend um 24 Uhr blieben sämtliche ICE- und IC-Züge in den Depots, wie der bundeseigene Konzern am Donnerstag mitteilte. Auch bei DB Regio werde während des Streiks größtenteils kein Zug fahren.

Zuvor hatte die Eisenbahnergewerkschaft EVG angekündigt, den Personen- und den Güterverkehr der Bahn und rund 50 weiterer Bus- und Eisenbahnunternehmen in diesem Zeitraum bestreiken zu wollen. Im Fokus wird dabei vor allem auch der Güterverkehr stehen. Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt am Donnerstag nächster Woche dürften die Einschnitte die Unternehmen deshalb besonders hart treffen. Nach Einschätzung der Deutschen Bahn wird der Warnstreik noch keine Auswirkungen auf den Zugverkehr am Wochenende haben. „Den Sonntag würde ich, nachdem was ich jetzt weiß, durchaus als verkehrssicher ansehen wollen“, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Donnerstag in Köln.

Mit dem abermaligen Ausstand ruft die Gewerkschaft in dieser Tarifrunde schon zum dritten Mal zu einem Warnstreik auf. Auch diesmal nennt sie die Maßnahme „unausweichlich“, weil die Arbeitgeber aus Sicht der EVG fast ausnahmslos kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt hätten. Am Verhandlungstisch gebe es nur wenig Bewegung, sagte EVG-Tarifvorstand Cosima Ingenschay. „Die Geduld der Beschäftigten ist nach drei Monaten wirklich am Ende. Die Wut ist groß.“ Nun seien stärkere wirtschaftliche Auswirkungen nötig, um den Druck zu erhöhen.

Deutsche Bahn kritisiert „irrsinnigen Streik“

Der abermalige Streik hat sich in den vergangenen Tagen schon abgezeichnet, die Deutsche Bahn reagierte darauf mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Fatalismus. „Dieser irrsinnige Streik ist völlig grundlos und restlos überzogen, denn eine Lösung ist möglich“, kritisierte Personalvorstand Seiler. „Statt Kompromisse zu suchen, will die EVG unglaubliche 50 Stunden das Land lahmlegen. Das ist quasi ein Vollstreik ohne Urabstimmung.“ Er fragte irritiert, was man noch tun müsse, um einen Einstieg in die Verhandlungen zu finden. Offenkundig könne die Bahn anbieten, was sie wolle, immer werde das Angebot abgelehnt.

Zuletzt hat die Bahn Lohnsteigerungen in Höhe von 10 Prozent für die unteren Lohngruppen angeboten, 8 Prozent für die oberen. Die Steigerungen sollen allerdings erst ab März 2024 in zwei Schritten greifen, zuvor bietet die Bahn steuerfreie Einmalzahlungen in Höhe von knapp 3000 Euro, die ab Juni gezahlt werden soll, ebenfalls in zwei Schritten.

Die EVG pocht jedoch auf Mindestzahlung von 650 Euro im Monat für alle. Über eine solche „soziale Komponente“ würden die unteren Lohngruppen überproportional profitieren. Außerdem müsse es auch im ersten Jahr schon spürbare Steigerungen geben, die sich anders als die steuerfreien Einmalzahlungen direkt in der Entgelttabelle niederschlagen.

Zuletzt gab es besonders über die Frage Streit, wie rund 2500 Mitarbeiter behandelt werden sollen, für die die Deutsche Bahn bisher nur mit Hilfe von Zuschlägen den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro zahlt. EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch nannte das Verhalten der Bahn in dieser Frage „sehr schäbig“ und eines Unternehmens in Bundeshand unwürdig. Dabei gehe es um Menschen, die den Dreck wegräumten und für die Sicherheit auf den Bahnhöfen sorgten.

Bisher haben beide Seiten in drei Verhandlungsrunden nur jeweils einige Stunden miteinander gesprochen und danach die Verhandlungen abgebrochen. Sowohl Bahn als auch EVG werfen sich gegenseitig vor, ein „Verhandlungsdiktat“ durchsetzen zu wollen.