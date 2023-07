EU-Vorschlag : Megatrucks für besseren Klimaschutz

Es scheint widersprüchlich: Die Europäische Kommission will mit schweren und längeren Lastwagen den CO 2 -Ausstoß im Frachtverkehr senken. Dabei reagiert die Kommission nur darauf, dass CO 2 -neutrale Lastwagen – unabhängig davon, ob sie mit Elektrizität, Wasserstoff oder einem Mix angetrieben werden – wegen der großen Batterien und Tanks länger und schwerer sein müssen.

Sonst ginge das auf Kosten der Frachtmenge, und das ist den Transportunternehmen angesichts niedriger Margen schwer zu vermitteln. Entsprechend schleppend verläuft die Umstellung bisher: 96 Prozent aller Lastwagen mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen fahren derzeit mit Diesel. Sie verursachen damit 28 Prozent aller Emissionen im Transportsektor.

Die Kommission will deshalb die EU-Obergrenzen für Gewicht und Länge von mit Strom oder Wasserstoff angetriebenen Lastwagen erhöhen, um einen Anreiz für die Umstellung zu schaffen. Das gilt auch für besonders aerodynamische Lastwagen. Aufschläge soll es weiter für Lastwagen geben, die den reibungslosen Wechsel von Waren auf den Zug und zurück erlauben. Das geht etwa mit Containern oder Anhängern, die direkt auf den Zug gesetzt werden können. So soll zumindest ein Teil des Transports von der Straße auf die Schiene verlagert werden.

Zumindest vorübergehend bis 2035 setzt die Kommission zur Verringerung der Treibhausgasemissionen auch auf sogenannte Gigaliner. Diese Langlastwagen sind vor allem in Schweden und Finnland verbreitet. Erprobt wird ihr Einsatz auch in Dänemark, Belgien, den Niederlanden, Spanien, Portugal, der Tschechischen Republik und in einigen Bundesländern. In Finnland ist testweise ein Lastwagen mit einer Länge von 33 Metern und 104 Tonnen Gewicht im Einsatz. In den anderen Ländern sind Langlastwagen mit einer Länge von 25 Metern und einem Gewicht von 60 Tonnen üblich. „Normale“ Lastwagen dürfen derzeit nicht mehr als 40 Tonnen wiegen.

Straße spielt im Transport weiter wichtige Rolle

Bisher ist es schwierig, solche Gigaliner grenzüberschreitend einzusetzen. Das macht ihre Nutzung ineffizienter, etwa beim Transport von Flügeln für Windkraftanlagen. Die Kommission will das deshalb zumindest zwischen Staaten, die Gigaliner erlauben, zur Regel machen. Ladung, für die heute drei Lastwagen benötigt würden, könnte dann mit zweien transportiert werden, betont sie.

Dass die Straße im Transportsektor weiter eine wichtige Rolle spielen wird, stellt die Kommission anders als in der Vergangenheit nicht mehr infrage. Die Entwicklung der vergangenen Jahre – weg vom Transport von Schüttgut, hin zum Transport von Zwischen- und Endprodukten – führe unweigerlich dazu, heißt es in der Behörde. Zwischen 2010 und 2020 ist der Warentransport auf der Straße um 12 Prozent gewachsen. Auf der Schiene lag das Plus nur bei ­1 Prozent. Die Kommission will aber auch den Schienentransport fördern.

Dazu will sie insbesondere die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der für das Bahnnetz zuständigen Behörden verbessern. Zudem sollen die Slots für den Gütertransport auf der Schiene nicht mehr jährlich, sondern kurzfristiger vergeben werden. Der Frachtverkehr hänge stark an der Entwicklung der Konjunktur, das mache eine langfristige Planung sehr schwierig, argumentiert die Behörde. Das Europaparlament und der Ministerrat der Staaten müssen den Vorschlag annehmen, bevor er in Kraft treten kann.