Zoff um Atomkraft & CO2-Preis : Europas Klimaziele geraten in Gefahr

Drei Stunden hatten die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag bei einem langen Mittagessen über die hohen Energiepreise gestritten, als sich Ratspräsident Charles Michel entschied, die Debatte zunächst einmal zu unterbrechen. Zu weit lagen die Position der Chefs auseinander, als dass sie der „Bûche de noël aux chataignes“ – ein typisch belgisch-französischer Weihnachtskuchen – hätte überzuckern können.

Dabei hatte Michel die Erwartungen ohnehin nicht allzu hoch gesetzt. Nach dem Entwurf der Schlussfolgerungen sollten die Chefs letztlich nur festhalten, dass die hohen Preise nach wie vor Anlass zur Sorge geben. Außerdem sollten sie die Kommission auffordern, die Marktentwicklung weiterzuverfolgen und sich auf den nächsten Gipfel im Frühjahr vertagen.

Streitpunkte: Atomkraft und Emissionshandel

Das aber war vielen Staats- und Regierungschefs zu wenig. Sie verlangten konkretere Ergebnisse. Vor allem zwei Themen hätten für Streit gesorgt, sagte Michel in der Nacht, nachdem sich die Chefs auch beim zweiten Anlauf nicht auf einen gemeinsamen Standpunkt geeinigt hatten: die Kernenergie und der Emissionshandel. Die Atomkraftbefürworter unter den Chefs – eine klare Mehrheit, angeführt vom französischem Präsidenten Emmanuel Macron – betonen die wichtige Rolle der Atomkraft im Kampf gegen den Klimawandel und hohen Preise. Polen und Tschechien beharrten bis zuletzt darauf, dass der Gipfel die Taxonomie in den Schlussfolgerungen erwähnt.

Hinter dem komplizierten Namen „Taxonomie“ verbirgt sich eine Regelung die festlegt, welche Energieträger die EU als nachhaltig einstuft. Das klingt technisch, es geht aber um viel Geld. Schließlich ziehen sich immer mehr Investoren aus der Finanzierung von nicht-nachhaltigen Projekten zurück. EU-Staaten wie Frankreich, aber inzwischen auch die Niederlande, wollen im Dienste ihrer Klimaziele in den kommenden Jahren viel Geld in Ausbau und Erhalt der Kernkraft stecken.

Deutschland, Luxemburg und Österreich indes wollten aus grundsätzlichen Gründen die Taxonomie und die Kernkraft unbedingt aus den Schlussfolgerungen heraushalten. Bundeskanzler Olaf Scholz mühte sich nach dem Gipfel, die Divergenzen herunterzuspielen. „Die Frage wird völlig überbewertet“, sagte er. Sie sei zwar wichtig für diejenigen, die Geld anlegen wollten, sollte aber nicht überschätzt werden. Am Ende entscheiden die einzelnen Länder, welchen Weg sie gehen wollten. „Die Taxonomie ist ein kleines Thema in einer ganz großen Frage.“

Tatsächlich dürfte sich der Punkt schon bald erledigt haben. Schon in der kommenden Woche will die EU-Kommission ihren Vorschlag zur Taxonomie vorlegen. Dass sie die Kernkraft darin als „nachhaltig“ einstuft, gilt als sicher. Die Staaten müssen den Vorschlag dann zwar noch annehmen. Aber – wie Macron in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz nach dem Gipfel betonte – weil es sich bei der Taxonomie um einen delegierten Rechtsakt handelt, muss eine qualifizierte Mehrheit der Staaten dagegen stimmen, um ihn zu blockieren. Das können die zahlreichen Atomkraftanhänger in der EU problemlos verhindern.

Grundsatzdebatte um den CO2-Preis

Heikler dürfte langfristig die Debatte über die hohen Preise im CO2-Emissionshandel sein. In den vergangenen Woche überschritt der Preis für eine Tonne CO2 zum ersten Mal die Schwelle von 90 Euro. Polen und Tschechien beharren darauf, dass der Preis durch Spekulanten nach oben getrieben wird. Die EU-Kommission betont dagegen, für den Anstieg der Energiepreise sei vor allem die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise verantwortlich. Die Behörde beziffert den Anteil des Emissionshandels an den hohen Energiepreisen zudem auf nur 10 Prozent. Auch ein jüngst vorgelegter Bericht der EU-Börsenaufsicht Esma hatte keine Belege für Spekulation am Markt für Emissionsrechte gefunden.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte trotzdem schon vor dem Gipfel in einem Gastbeitrag für die F.A.Z. betont, die CO2-Zertifikate seien zu Finanzinstrumenten in den Händen wohlhabender Investoren geworden. Er forderte „ein Ende des unkontrollierten Handels mit CO2-Emissionen“. Der Emissionshandel sei ein Mittel, Geld von den Armen zu den Reichen umzuleiten, legte er nach Angaben aus Diplomatenkreisen am Donnerstag nach. Damit spielte er auf die hohen Kosten Polens an, weil das Land nach wie vor stark auf Kohlestrom setzt.

Polen stand dabei keineswegs allein mit dem Verdacht, dass die Energiepreise auch durch Spekulation am Markt für Emissionsrechte getrieben werden. Frankreich, Spanien und Ungarn äußerten ebenfalls Zweifel daran, dass die Einschätzung der Kommission und der Börsenaufsicht korrekt sind. Auch andere Chefs als Morawiecki hätten sich für politische Eingriffe in den Markt ausgesprochen, hieß es nach dem Gipfel. Macron sagte etwa, die Nutzer müssten davor geschützt werden, dass die Preise zu stark schwankten.

Der französische Präsident habe zudem seine – von verschiedenen Staaten in Süd- und Osteuropa unterstützte – Forderung wiederholt, den Emissionshandel jetzt zumindest nicht auch noch auf Gebäude und den Verkehr auszuweiten. Genau das hatte die Europäische Kommission im Sommer vorgeschlagen. Die Ausweitung ist ein Kernelement des Klimapakets, mit dem sie den Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent verglichen mit 1990 und bis 2050 auf faktisch Null senken will.

Eine Grundsatzdebatte über den Emissionshandel ist deshalb das letzte, was die Kommission jetzt gebrauchen kann. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zog es wohl auch deshalb vor, sich nach dem Gipfel gar nicht zu dem Thema zu äußern. Sie dürfte spätestens im März wieder Gelegenheit dazu haben. Dann soll die Debatte weitergehen, wie Michel mitteilte. Dabei bleibt es, auch wenn sich ansonsten in den Schlussfolgerungen am Ende gar kein Wort zu den Energiepreise mehr fand.