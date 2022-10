Luftverschmutzung : EU-Kommission will Feinstaub-Grenze erheblich senken

Ist die Luft in der EU sauber genug – oder muss Europa die scharfen Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation übernehmen? In Brüssel ist neuer Streit programmiert.

Die EU-Kommission schlägt im Kampf gegen die Verschmutzung von Luft und Wasser zum Teil erheblich verschärfte Grenzwerte vor. Nach ihrem Willen der EU-Behörde soll der Jahresgrenzwert für Feinstaub bis 2030 um mehr als die Hälfte gesenkt werden. Die Belastung durch Feinstaub mit einer Partikelgröße von bis zu 2,5 Mikrometer will die Kommission von 25 auf 10 Mikrogramm je Kubikmeter senken.

Mit den Vorschlägen, die der zuständige Vizepräsident Franz Timmermans und Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius am Mittwoch in Brüssel vorlegten, nähern sich die EU-Vorgaben den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO, setzen sie aber nicht komplett um. Die WHO empfiehlt seit 2021 nur noch 5 Mikrogramm. Bis 2050 will die Kommission den Ausstoß aller Schadstoffe auf Null senken.

Der Vorschlag enthält keine spezifischen Maßnahmen. Vielmehr legt die Kommission Luftqualitätsstandards fest, die überall verwirklicht werden müssen. Die EU-Behörde will es den Mitgliedstaaten überlassen, mit welchen Mitteln sie die Grenzwerte erreichen wollen. Erheblich ausbauen will die Kommission außerdem die Rechte von Bürgern, die durch Luftverschmutzung krank geworden sind. Sie sollen bei einem Verstoß gegen die EU-Vorschriften Anspruch auf Entschädigung bekommen. Dazu sollen sie außerdem das Recht erhalten, kollektiven Schadenersatzklagen von Nichtregierungsorganisationen beizutreten.

Hohe Gesundheitskosten durch Verschmutzung

In zwei weiteren Gesetzesentwürfen will die Kommission auch Grund- und Abwasser besser vor Verschmutzung schützen. So soll die bestehende Liste von Wasserschadstoffen, die in Oberflächengewässern und im Grundwasser genauer zu kontrollieren sind, um 24 Stoffe erweitert werden. Unter ihnen sind diverse Antibiotika und andere Arzneimittel, der Weichmacher Bisphenol A, verschiedene Pestizide wie Glyphosat sowie per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS).

Die EU-Behörde begründet die Vorschläge damit, dass eine hohe Schadstoffkonzentration unverändert große Gesundheitsschäden und damit verbunden hohe Kosten verursacht. Sinkevičius sagte, Luftverschmutzung sei für rund 300.000 vorzeitige Todesfälle jährlich verantwortlich. Mit den strengeren Richtlinien könnten über die kommenden zehn Jahre 70 Prozent dieser Fälle vermieden werden.

Die Vorschläge werden nun vom Europaparlament und den Mitgliedstaaten beraten. Timmermans forderte sie zu zügigen Verhandlungen auf. Die CDU-Europaabgeordneten Peter Liese und Norbert Lins kritisierten allerdings, der Vorschlag komme angesichts des Kriegs in der Ukraine zur falschen Zeit. Die EU müsse Prioritäten setzen, sagte Lins. Liese betonte, die Luft sei in den vergangenen 25 Jahren „sehr viel besser“ geworden. Der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss bemängelte dagegen, die Kommission wolle immer noch „laxe Luftqualitätsstandards zulassen, die weit unter dem liegen, was als gesund gilt“.