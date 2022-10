„Zeitenwende“ : EU besiegelt Verbrenner-Aus von 2035 an

Die Unterhändler der EU-Staaten sind sich einig: Von 2035 an sollen in der EU keine Neuwagen mehr zugelassen werden, die Kohlendioxid ausstoßen. Schon bis zum Jahr 2030 soll der Treibhausgasausstoß zudem deutlich sinken.

Von 2035 an dürfen in der EU nur noch Neuwagen zugelassen werden, die kein Kohlendioxid ausstoßen. Darauf haben sich am Donnerstagabend die Unterhändler von EU-Mitgliedstaaten und Europaparlament vorläufig verständigt und damit den Vorschlag der EU-Kommission vom Juli 2021 bestätigt. Als Zwischenziele beschlossen die Vertreter von Parlament und Ministerrat eine Reduktion des CO2-Ausstoßes um 55 Prozent für neue Autos im Jahr 2030, verglichen zum Niveau von 2021. Für Nutzfahrzeuge beträgt das Zwischenziel 50 Prozent. Die vorläufige Einigung muss nun noch vom Parlamentsplenum und den zuständigen EU-Ministern bestätigt werden.

Der amtierende EU-Ratsvorsitzende, Tschechiens Industrieminister Jozef Síkela, nannte die Einigung einen Meilenstein auf dem Weg zu einer „modernen und wettbewerbsfähigen Autoindustrie“ in der EU. „Die Welt ändert sich, und wir müssen die Innovation vorantreiben.“ Der vorgesehene Zeitrahmen erlaube es der Autoindustrie, die Ziele zu erreichen. Die tschechische Umweltministerin Anna Hubáčková fügte hinzu, die Neuregelung habe das Zeug, den Klimawandel erheblich zu verlangsamen.

Die Einigung dürfte das Ende des Verbrennermotors womöglich schon vor 2035 einleiten. Daran dürfte auch die jetzt beschlossene Klausel nichts ändern, dass die Regelung im Jahr 2026 noch einmal überprüft werden soll. Die EU-Kommission soll dann prüfen, ob die festgelegten Ziele wirklich erreicht werden können. Möglicherweise könnten sie dann noch einmal geändert werden, je nach dem, wie weit bis dahin Alternativtechnologien und die notwendige Infrastruktur etwa für E-Autos entwickelt sind. Bis 2025 soll die Kommission ferner eine „Methodologie“ entwickeln, mit der sich die tatsächlichen Emissionen eines Autos während dessen ganzen Lebenszyklus messen lassen.

Der SPD-Abgeordnete Tiemo Wölken lobte, die Einigung schaffe Planungssicherheit für die europäische Automobilindustrie. „Die Hersteller, die sich auf den Weg der Elektrifizierung gemacht haben, erhalten jetzt die Bestätigung, dass dieser Weg der richtige ist.“

VDA-Präsidentin: „fahrlässige“ Entscheidung

Die FDP verbuchte es als ihren Erfolg, dass in den Kompromiss die Bitte an die Kommission hineinverhandelt wurde, den Einsatz sogenannter E-Fuels für Autos in Frage kommen könnte. Darauf hatten die Liberalen in der Bundesregierung gedrungen. FDP-Chef Christian Lindner nannte den EU-Kompromiss eine kluge Entscheidung, die Technologieoffenheit sichere. Der FDP-Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen sprach von einem klaren Auftrag, den Weg für den Betrieb des Verbrennungsmotors mit alternativen Kraftstoffen zu ebnen.

Der Grünen-Europaabgeordnete Michael Bloss sprach von einer „Zeitenwende“, die den Wohlstand von morgen sichere. „Wer jetzt noch auf den Verbrenner setzt, schadet der Industrie, dem Klima und verstößt gegen europäisches Recht.“ Die Prüfauftrag für E-Fuels sieht Bloss kritisch. „Das mag die FDP als Sieg verkaufen, aber nicht alle können sich diese Porschementalität leisten.“ Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisierte, das Verbot von emissionsfreien Neuwagen hätte schon 2028 kommen müssen.

Der CDU-Abgeordnete Jens Gieseke kritisierte den Kompromiss. Dieser folge dem Prinzip „alles auf eine Karte“, da er ein faktisches Verbot des Verbrennermotors bedeute. „Ein vollständiges Verbot einer Technologie geht zu weit. Aus unserer Sicht hätte es eine freiwillige Regelung für klimaneutrale Biokraftstoffe und synthetische Kraftstoffe geben müssen.“ Die Prüfbitte zu E-Fuels sei rechtlich nicht bindend und könne von der Kommission ignoriert werden. „Die Liberalen haben das Verbrennerverbot besiegelt“, so Gieseke.

Kritik kommt auch aus der Autoindustrie, Die Präsidentin des Autoverbands VDA, Hildegard Müller, sagte, es sei „fahrlässig“, Ziele für die Zeit nach 2030 festzulegen, ohne „entsprechende Anpassungen aufgrund aktueller Entwicklungen vornehmen zu können“. Als Beispiele nannte sie den Ausbau der Ladeinfrastruktur, drohende Rohstoffabhängigkeiten und ob ausreichend erneuerbare Energien erzeugt werden. Die EU müsse jetzt schnellstmöglich Energiepartnerschaften und Rohstoffabkommen abschließen, um eine entsprechende Versorgung für die Zukunft sicherzustellen.