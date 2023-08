Flugpassagiere dürften erleichtert sein: Wartechaos, Riesenverspätungen, verlorene Koffer – all das, was Reiselust trübt oder erstickt, gab es in diesem Sommer wesentlich seltener. Spät hat die deutsche Luftfahrt auf ihrem Nach-Corona-Kurs in einen Zustand zurückgefunden, den Reisende als Normalität akzeptieren können. Triumph aber ist fehl am Platz. Besser ließe sich sagen: Gerade die Kurve gekriegt.

Eine Wiederholung des Durcheinanders von 2022 hätte einen dauerhaften Ansehensschaden beschert und Passagiere in der Wahrnehmung bestätigt, dass rund um den Flug der Kundenservice schlecht ist. Denn die Fluggesellschaften hatten schon in der Pandemie beim Erstatten von Flügen gepatzt.