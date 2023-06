Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke wünscht sich in Bayern und Baden-Württemberg „etwas mehr revolutionären Geist“ im Ausbau erneuerbarer Energieträger. Brandenburg produziere pro Kopf mehr erneuerbare Energie als andere Bundesländer, sagte Woidke auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow. „Wir streben einen noch schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energie an“, erläuterte er. „Unser Bestand von rund 4000 Windkraftwerken soll sich in den kommenden zehn Jahren mindestens verdoppeln.“ Brandenburg benötige billige erneuerbare Energie für seine Wirtschaft und habe daher keinen Anreiz sie nach Süddeutschland zu exportieren.

Woidke bezeichnete Brandenburg als die dynamischste Region Deutschlands, weil im Unterschied zu anderen Bundesländern die Zahl der Arbeitsplätze in der Industrie zunehme. Das sei eine große Chance für den regionalen Arbeitsmarkt. So fänden Menschen, die lange arbeitslos gewesen seien, heute einen Arbeitsplatz bei Tesla.

„Fremdenfeindlichkeit ist das letzte, was dieses Land braucht“

Gleichwohl benötige die Wirtschaft Fachkräfte aus dem Ausland. „Wir müssen aber die Menschen mitnehmen“, mahnte Woidke. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze reiche nicht; die Menschen müssten sich in ihrem neuen Umfeld auch wohl fühlen. Der Ministerpräsident mahnte schnellere Genehmigungsverfahren vor allem für Projekte an, die dem Klimawandel dienen. Die Möglichkeit von Einsprüchen müsse auf eine Instanz begrenzt werden. Dadurch erspare man sich Verzögerungen um rund sieben Jahre.

Bundeskanzler Olaf Scholz betonte wiederum schon am Wochenende in Bad Saarowhat die herausragende Bedeutung eines Zustroms qualifizierter Arbeitskräfte gerade für den Osten Deutschlands. In den kommenden sieben Jahren werde beispielsweise in Sachsen rund jeder dritte Arbeitnehmer in den Ruhestand treten, sagte Scholz in seiner Eröffnungsrede. Viele Unternehmen betrachteten nach einer Umfrage einen drohenden Mangel an Arbeitskräften als eine drängendere Sorge als hohe Energiepreise.

Scholz wies zum einen auf attraktive Löhne als ein Mittel hin, um Arbeitskräfte anzulocken; im Durchschnitt seien die Löhne im Osten immer noch spürbar niedriger als im Westen. Die Bundesregierung arbeite an einem modernen Einwanderungsgesetz für Fachkräfte, aber auch weiche Standortfaktoren spielen für den Erfolg eine Rolle. Notwendig sei ein Bewusstseinswandel: Ausländische Fachkräfte müssten auch willkommen sein. Zuvor hatte der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, in das gleiche Horn gestoßen. „Wir müssen kluge Köpfe aus aller Welt anziehen“, sagte Russwurm. „Fremdenfeindlichkeit ist das letzte, was dieses Land braucht.“

Scholz sagte, er wisse, dass es im laufenden Prozess der Transformation der deutschen Wirtschaft auch knirsche. „Wir reden nicht nur, wir handeln jetzt“, sagte der Bundeskanzler. „Der Trend früher war: Wir verschieben die Entscheidungen so lange wie möglich.“ Perspektivisch werde ein höherer Anteil erneuerbarer Energien für niedrigere Strompreise sorgen.

Die Regierung sei dabei, durch eine Vereinfachung von Genehmigungsverfahren Prozesse zu vereinfachen. Aber die Verwaltung müsse sich auch zutrauen, Entscheidungen schneller zu treffen.