Heute zum Frühstück Wurst gegessen? Das könnte in Zukunft womöglich schon die gesamte Tagesration gewesen sein, zumindest wenn es nach Daten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) geht. Derzeit empfiehlt sie wöchentlich 300 bis 600 Gramm pro Person. In Zukunft könnte das aber weniger sein. „Wir überarbeiten die Methode, mit der die lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen für Deutschland abgeleitet werden“, sagte eine Sprecherin der DGE auf Anfrage.

In einem internen Dokument war von 10 Gramm Fleisch je Person und Tag die Rede. Die Sprecherin betonte, dass die 10 Gramm nur ein beispielhafter Wert waren, wenn bestimmte Faktoren vorhanden sind, und keine Empfehlung. Dennoch sollen die Empfehlungen zukünftig einen noch höheren Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln erhalten, so die DGE. Grund für die Neuberechnung sei, dass neben Ernährungs- und Gesundheitsaspekten auch „Kriterien für Umwelt- und Klimaeffekte“ berücksichtigt werden sollen. Die Daten sollen Anfang 2024 veröffentlicht werden.

BMEL will pflanzliche Ernährung stärken

Medial sorgte das Thema für viel Wirbel. „Wollt ihr uns aushungern wie nach dem Krieg?“, empörte sich etwa Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und forderte „Menschenverstand statt Mangelernährung“. Hubert Weiger, ehemaliger Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), kritisierte die Debatte um Nutztierhaltung und vegane Ernährung und hob die Bedeutung von Nutztieren hervor. Ganz überraschend sind die möglichen neuen Werte der DGE allerdings nicht. Schon in der „Planetary Health Diet“, einem von Wissenschaftlern entwickelten Speiseplan, werden je Tag und Person im Schnitt 14 Gramm Fleisch empfohlen.

Ob sich durch reine Empfehlungen wie die der DGE etwas am Konsumverhalten ändert, wird vielfach bezweifelt. Auch deshalb hat sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) offenbar dieses Themas angenommen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft arbeitet derzeit an einer neuen Ernährungsstrategie. Damit soll „es für alle Menschen in Deutschland möglich sein, sich gut und gesund zu ernähren – unabhängig von Einkommen, Bildung oder Herkunft“.

Eines der Ziele auch hier: die pflanzliche Ernährung stärken, mehr Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte auf den Tellern, zum Beispiel in Schulen oder Mensen. Das sei „die wichtigste Stellschraube, um die nationalen und internationalen Klima-, Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen“. Um Bürger nicht außen vor zu lassen, geht nun zusätzlich ein „Bürgerrat Ernährung“ an den Start. 160 zufällig ausgewählte Teilnehmer sollen von September an Fragen zur Umwelt- und Klimaverträglichkeit, Haltungsbedingungen von Nutztieren und anderen Themen diskutieren. Gemeinsam mit einem wissenschaftlichen Beirat werden so Handlungsempfehlungen für den Bundestag erarbeitet.

Fleischkonsum ist rückläufig

Auch wenn Schnitzel und Wurst noch immer ihren festen Platz auf dem Teller finden, ist der Konsum seit Jahren rückläufig. Je Person wurden im vergangenen Jahr 52 Kilogramm gegessen (142 Gramm je Tag). Das sind rund 4,2 Kilogramm weniger als 2021 und 15 Prozent weniger als vor zehn Jahren. Viele Ernährungswissenschaftler unterstützen die Empfehlung, weniger Fleisch zu essen.

Allerdings weist etwa Ernährungswissenschaftler Malte Rubach darauf hin, dass eine rein pflanzliche Ernährung in der komplexen Debatte auch Schattenseiten wie mangelnde Nährstoffversorgung und hohen Frischwasserverbrauch haben kann. Denn laut Planetary Health Diet würden die Deutschen etwa mehr Nüsse oder Hülsenfrüchte essen, die zum Großteil importiert würden. Eine pflanzliche Ernährung löse das Problem der endlichen Ressourcen auf der Erde nicht, sie verschiebe es höchstens nach hinten, so Rubach.

Auch wenn viele Publikationen zum Thema Tierhaltung und Fleischerzeugung ein düsteres Bild zeichnen, stößt die These „weniger Fleisch = besseres Klima“ nicht überall auf fruchtbaren Boden. So unterzeichneten kürzlich knapp 1000 Wissenschaftler aus aller Welt die „Dubliner Erklärung“, die sich mit der Rolle von Fleisch in einer nachhaltigen Umwelt befasst und die Viehhaltung auf wissenschaftlicher Grundlage weiterentwickeln will.