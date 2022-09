Hohe Erdgaspreise : Die Energiewende funktioniert nicht mehr

Wer sich anschauen will, wie Putins Krieg die deutsche Energiewende ausbremst, der kann zum Beispiel nach Wolfsburg blicken. Im Volkswagen-Stammwerk am Mittellandkanal ragen vier riesige Backstein-Kamine in den Himmel. Sie gehören zum konzerneigenen Heizkraftwerk, das nicht nur die VW-Fabriken mit Strom, sondern auch Wolfsburger Wohnungen mit Fernwärme versorgt. Die weithin sichtbaren Rauchschlote sind zum Wahrzeichen der Stadt geworden.

Eigentlich wollte VW das Kraftwerk aus Wirtschaftswundertagen von Steinkohle auf deutlich weniger klimaschädliches Erdgas umstellen. Doch das ist erst mal bis 2024 aufgeschoben, schließlich muss Deutschland wegen des Ukrainekriegs dringend Erdgas sparen. Der Autobauer wird deshalb vorerst weiter Kohle verbrennen.

Mehr Wind- und Sonnenstrom reicht nicht

Die schon vorab auf Vorrat eingekauften Bezugsrechte für Erdgas kann VW zwar nun mit einem Zusatzerlös in dreistelliger Millionenhöhe verkaufen. Aber für den Klimaschutz ist der Deal ein schlechtes Geschäft. Das Kraftwerk wird bis auf Weiteres viel mehr CO2 in die Luft blasen als geplant.

Gut 500 Kilometer südlich von Wolfsburg sitzt in Stuttgart Georg Stamatelopoulos, Vorstand des Energieversorgers ENBW, am Schreibtisch und berichtet von seinen Investitionsprojekten. ENBW will Milliarden in den Bau von Windfarmen und Solarparks stecken. Aber es sind auch drei neue Gaskraftwerke geplant. „Die sollen eins zu eins bestehende Kohlekraftwerke ersetzen“, sagt Stamatelopoulos. Der CO2-Ausstoß sinke dadurch.

Klingt gut, nur ist es mittlerweile ungewiss geworden, ob die Kraftwerke wirklich gebaut werden. Wenn der Ukrainekrieg nicht gekommen wäre, hätte ENBW eine definitive Investitionsentscheidung wohl schon längst getroffen, berichtet der Manager. Jetzt dagegen soll der Plan Ende des Jahres nochmals geprüft werden.

Die Beispiele aus Baden-Württemberg und Niedersachsen zeigen, dass gerade ein zentraler Baustein von Deutschlands energiepolitischem Jahrhundertprojekt, der Energiewende, zerbröselt. Zwar ist die Energiewende durch den Ukrainekrieg noch dringlicher geworden. Schließlich tragen jedes neue Windrad und jedes weitere Solarmodul dazu bei, die Versorgungssicherheit zu stärken. Zudem wird der Strombedarf in Deutschland bis 2030 voraussichtlich um mehr als ein Drittel steigen. Und wer weiß: vielleicht noch stärker, wenn sich jetzt zum Beispiel mehr Bürger als erwartet eine elektrische Wärmepumpe zum Heizen zulegen.

Andererseits jedoch hat der vom Krieg ausgelöste enorme Anstieg der Gaspreise ein neues Problem geschaffen: Erdgas soll eigentlich eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spielen. Denn die wetterabhängigen Energiequellen Windkraft und Photovoltaik liefern zwar CO2-frei Strom, aber eben nicht unbedingt dann, wenn dieser auch gebraucht wird. Bei zu viel Wind und Sonne müssen Windräder und Solaranlagen abgeschaltet werden, weil sonst eine Überlastung der Stromnetze droht. In Flautenzeiten wiederum liefern die Erneuerbaren zu wenig Energie.

BDI-Chef: „Nicht die Pausetaste drücken beim Klimaschutz“

Wenn der grüne Strom knapp ist, sollen vor allem flexible Kraftwerke einspringen, die mit dem am wenigsten klimaschädlichen und lange Zeit günstig verfügbaren fossilen Brennstoff betrieben werden: mit Erdgas. Diese bei Bedarf zuschaltbare Kraftwerksreserve wird mittelfristig immer wichtiger. Denn je größer der Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung, umso schwankungsanfälliger wird diese tendenziell, und umso notwendiger werden die Gaskraftwerke als Puffer, wenn Wind und Sonne mal schwächeln.

Bisher war das Erdgas bei der Energiewende also Teil der Lösung. Aber jetzt ist alles anders. Durch den Ukrainekrieg ist das Gas über Nacht zum Teil des Problems geworden. Denn weil Russland als Lieferant in Zukunft ausfällt, ist der Erdgasnachschub schlagartig unsicher und extrem teuer geworden. Stattdessen werden klimaschädliche Kohlekraftwerke weiter genutzt wie in Wolfsburg oder reaktiviert. Selbst Greenpeace bezeichnet dies als unverzichtbar. Aber wenn mehr Kohle statt Gas verstromt wird, gefährdet das die deutschen Klimaziele.

Von „dramatisch veränderten Rahmenbedingungen“ für die deutsche Energiewende spricht Thomas Vahlenkamp, Energiemarktexperte beim Beratungshaus McKinsey. Nie zuvor seien die Herausforderungen bei der grünen Neuausrichtung des deutschen Energiesystems so groß gewesen wie heute.