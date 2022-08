Energiekrise : CDU will Gasumlage im Bundestag stoppen

Die CDU macht Front gegen die Gasumlage für die Verbraucher zur Stützung der Gasimporteure und will diese über den Bundestag kippen. „Diese Gasumlage gehört abgeschafft“, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Mittwoch in Berlin nach Beratungen von Präsidium und Bundesvorstand. Die Unionsfraktion werde in der nächsten Bundestagswoche beantragen, sie zurückzunehmen. Dies könne der Bundestag nach dem Energiesicherungsgesetz beschließen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verteidigte daraufhin die staatliche Gasumlage. Der Grünen-Politiker machte deutlich, die Umlage diene der Versorgungssicherheit. „Dass das eine schmerzhafte Operation ist, mit Zumutungen verbunden, ist unstrittig." Die sozialpolitischen „Unwuchten" müssten durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden. Diejenigen, die sich die hohen Energiekosten und die Umlage nicht leisten könnten, müssten finanziell so unterstützt werden, dass sie durch Energie nicht in Armut gedrängt werden.

„Umverteilung von unten nach oben“

CDU-Generalsekretär Czaja sagte: „Wir halten die Gasumlage für handwerklich extrem schlecht gemacht, sie ist zudem unsozial, und sie erreicht nicht die richtigen Unternehmen, die man damit entlasten will.“ Zwar stimme die CDU zu, dass der Uniper-Konzern gestützt werden müsse. „Aber nun sollen 3,5 Milliarden Euro aus der Gasumlage an Unternehmen gehen, die im ersten Halbjahr fast durchgängig hohe Gewinne gemacht haben.“ Zudem fielen Be- und Entlastungen nicht zusammen. Die Belastung komme zum 1. Oktober dieses Jahres. Wann die Entlastung etwa beim Wohngeld oder bei der „kalten Progression“ komme, sei dagegen offen.

Unions-Fraktionsvize Jens Spahn (CDU) sprach im „Spiegel“ daher von einer „Chaos-Umlage“ und von „Umverteilung von unten nach oben“, sein Fraktionskollege Thomas Heilmann von einem „Irrweg“. Heilmann riet der Ampel-Koalition: „Zusammensetzen, neu machen.“ Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) mahnte, dass Mitnahmeeffekte möglichst verhindert werden.

Sozialen Frieden sichern

Der niedersächsische Städtetag dringt auf schnelle und unbürokratische Entlastungen. Oberstes Ziel müsse sein, den Zusammenhalt in der Gesellschaft und den sozialen Frieden zu sichern, sagte Verbandspräsident Frank Klingebiel (CDU), Oberbürgermeister von Salzgitter, am Mittwoch. Konkret schlug er vor, dass Bund und Länder die Kosten von 34 Milliarden Euro zur Unterstützung der Gasimporteure übernehmen sollten, statt von den Verbrauchern die geplante Gasumlage zu erheben. „Dann brauchen wir auch keine Belastung an die Bürger weiterzugeben“, sagte Klingebiel.

Um Gasimporteure zu stützen, die zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibendes Gas aus Russland kaufen müssen, sollen Kunden von Anfang Oktober an eine staatliche Umlage von 2,419 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Das wird für sie zu deutlich höheren Energiekosten führen. Zur Entlastung will die Bundesregierung für einen befristeten Zeitraum den Mehrwertsteuersatz auf Erdgas von bisher 19 auf 7 Prozent verringern.

Geld auch für wirtschaftlich gesunde Unternehmen

Insgesamt haben zwölf Unternehmen Ausgleichsansprüche in Höhe von insgesamt 34 Milliarden Euro über die Umlage angemeldet. Kritik gibt es unter anderem von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert daran, dass auch wirtschaftlich gesunde Konzerne Geld aus der Umlage erhalten können. Ein Großteil der Summe soll an Uniper und die bisherige Gazprom Germania gehen.

Um Uniper zu stützen, wurde im Juli ein Rettungspaket geschnürt. Es sieht unter anderem vor, dass der Bund mit 30 Prozent bei dem Unternehmen einsteigt. Ein Darlehen über die staatliche Förderbank KfW wurde auf neun Milliarden Euro erhöht. Bei dem Rettungspaket sieht die Bundesregierung aktuell keinen Handlungsbedarf, stellte Wirtschaftsministerium am Mittwoch fest.

Als größter Importeur von russischem Gas, hat das Unternehmen weiter mit den Folgen der Gas-Lieferkürzungen zu kämpfen. Wegen der nötigen Gas-Ersatzbeschaffung schreibe Uniper seit Mitte Juni im Durchschnitt täglich über 60 Millionen Euro Verlust, hatte Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach jüngst gesagt. Weil große Mengen aus Russland fehlen, muss das Unternehmen als Ersatz extrem teures Gas auf dem Markt einkaufen, um weiterhin Gas liefern zu können.