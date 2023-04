Aktualisiert am

Was bedeutet das Aus für die Atomkraft?

Die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland laufen noch bis zum 15. April. Danach ist Schluss. Was kommt nun auf die Anlagen und die Energieversorgung zu? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Dienstälteste Anlage: Das Kernkraftwerk Isar 2 in Bayern ging erstmals am 9. April 1988 ans Netz. Zuletzt hatte es eine Leistung von 1485 Megawatt und wurde von der Preussen-Elektra betrieben, einer Tochtergesellschaft des Essener Energiekonzerns Eon. Die Stadtwerke München sind Miteigen­tümer der Anlage. Bild: dpa

Die Bundesregierung hatte im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine den Betrieb der letzten drei deutschen Kernkraftwerke um dreieinhalb Monate verlängert. Damit sollte die Stromversorgung vor allem im Süden des Landes abgesichert werden. Nun naht das Ende für Nuklearenergie zur Stromerzeugung im Land. Wie geht es danach weiter? Hier sind Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Welche Kraftwerke gehen vom Netz?

Die Anlagen Emsland in Niedersachsen, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern laufen noch bis zum 15. April um 0 Uhr. Dann erlöscht ihre Berechtigung zum Leistungsbetrieb gemäß Atomgesetz. Die drei Kernkraftwerke mit Druckwasserreaktoren und einer ähnlichen Bruttoleistung haben vor 34 beziehungsweise 35 Jahren erstmals Strom ins Netz eingespeist. Im vergangenen Jahr kamen sie auf rund 6 Prozent der Bruttostromerzeugung hierzulande.