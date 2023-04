Welchen Weg schlägt die EU mit dem Votum des Europaparlaments ein?

Das zentrale Element des Fit-for-55-Klimapakets, mit dem die EU ihren CO₂-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent verringern will (verglichen mit 1990), bleibt der Emissionshandel. Mit der nun vom Parlament zu verabschiedenden Reform wird die Zahl der Ausstoßrechte stark verknappt. Sie sinken bis 2030 um 62 Prozent verglichen mit 2005. Bisher mussten sie „nur“ um 43 Prozent sinken. Dabei lässt die EU den Teilnehmern am Emissionshandel zunächst bis 2026 etwas mehr Spielraum, danach muss der Ausstoß dafür dann um so stärker sinken. Staaten, die bis 2030 aus der Kohle ausstiegen, sollen die so frei werdenden Emissionsrechte möglichst aus dem Markt nehmen, müssen das aber nicht. Bis 2040 wird der Deckel dann allmählich auf null gesenkt. Ohne eine weitere Reform wird es von 2040 an keine neuen Zertifikate mehr geben. Der klassische Emissionshandel für Stromerzeuger, Industrie und Luftfahrt wird auf die Schifffahrt und eventuell von 2028 an die Abfallverbrennung ausgeweitet. Außerdem wird ein separater „Emissionshandel 2“ für Wärme und Straßenverkehr eingeführt. Statt rund zwei Fünftel der EU-Gesamtemissionen sind damit vier Fünftel abgedeckt.

Der Emissionshandel, was ist das noch einmal?

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



Der Emissionshandel deckelt den Ausstoß auf dem Niveau, das für das Erreichen der EU-Klimaziele nötig ist. Es wird eine entsprechende Menge an Emissionsrechten ausgegeben, die die Teilnehmer in der Regel per Auktion ersteigern müssen, wenn sie denn CO₂ ausstoßen wollen. So erhält CO₂ einen Preis. Es gilt das „Verschmutzer-zahlt-Prinzip“. Je knapper die Zahl der Emissionsrechte wird, desto höher steigt der Preis. Das schafft Anreize für die Teilnehmer am Emissionshandel in klimafreundliche Technologien zu investieren. Der Charme des Emissionshandels liegt darin, dass der Staat sich vollkommen heraushalten kann, wie die Teilnehmer den Ausstoß verringern. Sie können im freien Wettbewerb nach den besten Ideen dafür suchen. Wer innovativ ist und den Ausstoß schneller senkt, kann seine Emissionsrechte an andere verkaufen. Verbote und staatliche Vorgaben sind überflüssig.