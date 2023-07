Elektrolyseure aus Saerbeck : Der Traum vom grünen Wasserstoff

Sebastian-Justus Schmidt werkelt mit Enapter an einem klimafreundlichen Energiesystem. Im Münsterland entsteht eines der ersten großen Werke für Elektrolyseure in Deutschland.

Energieumbau mit Wasserstoff: In Saerbeck in Nordrhein-Westfalen bereitet Enapter ein Werk vor, um große Elektrolyseure herzustellen. Bild: Enapter

Jahr 2014, Chiang Mai, im Norden Thailands. Sebastian-Justus Schmidt ist als Softwareunternehmer reich geworden, lebt seit fast zehn Jahren mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Südostasien und geht so langsam auf die Rente zu. Nun träumt er von einem klimafreundlichen, energieautarken Zuhause. Solaranlagen hat er schon auf dem Dach seines Designerhauses, aber wie den Strom speichern und auch dann nutzen, wenn die Sonne nicht scheint?

Am überzeugendsten scheint dem deutschen Ingenieur aus Schleswig-Holstein ein System, das auf Wasserstoff setzt. Ein kleiner Elektrolyseur in seinem Haus soll mithilfe des Ökostroms vom Dach aufgefangenes Wasser in grünen Wasserstoff und Sauerstoff spalten. Der Wasserstoff lässt sich später mithilfe einer Brennstoffzelle zurück in Strom und Wasser umwandeln.