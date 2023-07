Die EU-Kommission macht Ernst: Sie will das bestehende europäische Gentechnikrecht deutlich lockern. Bestimmte Züchtungen, die mithilfe neuer gentechnischer Verfahren hervorgebracht werden, sollen von den strengen Gentechnikregeln ausgenommen werden. Für sie gelten dann dieselben Sicherheitsvorgaben wie für herkömmliche Züchtungen, die etwa durch Kreuzung und Auslese entstanden sind. Der Gesetzesvorschlag, den die Europäische Kommission am Mittwoch veröffentlicht hat, deckt sich im Wesentlichen mit dem vorab bekannt gewordenen Entwurf. Damit soll es einfacher werden, mit Verfahren wie der Genschere Crispr/Cas schneller neue Pflanzen für Nahrungs- und Futtermittel zu züchten. Die Hoffnung: Die neuen Techniken führen zu gezielteren, präziseren und schnelleren Veränderungen.

Der neue Rechtsrahmen sei dringend nötig, um die Landwirtschaft nachhaltiger und widerstandsfähiger zu machen, sagte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans am Mittwoch in Brüssel. „Bauern bekommen neue, resiliente Pflanzen. Sie können damit den Einsatz chemischer Pestizide zurückfahren und sich an den Klimawandel anpassen“, sagte er.

Komplexe Verfahren vereinfachen

Der Vorschlag betrifft nur Pflanzen, die durch gezielte Mutagenese und Cisgenese entstehen, sowie ihre Lebens- und Futtermittelerzeugnisse. Bei beiden Verfahren werden keine Gene von artfremden Organismen eingebracht. Die Einfuhr fremder genetischer Information (Transgenese) ist im Vorschlag ausdrücklich ausgenommen. Im Kern sollen Pflanzen, die durch neue gentechnische Verfahren (NGT) erzeugt wurden, in zwei Kategorien eingeteilt werden.

Erstens Pflanzen, die mit natürlich vorkommenden oder kon­ven­tio­nellen Pflanzen vergleichbar sind. Diese sollen faktisch mit klassischen Züchtungen gleichgestellt werden. Entscheidend ist, dass die betreffende Pflanze beziehungsweise die Veränderung in dieser Form auch mit den altbewährten Methoden hätte erzeugt werden können. Die zweite Gruppe sind NGT-Pflanzen mit komplexeren Veränderungen. Diese durchlaufen das komplexere Verfahren der GVO-Richtlinie. Das Saatgut der Pflanzen aus der ersten Kategorie soll entsprechend gekennzeichnet werden. So könne verhindert werden, dass das Saatgut im Ökolandbau Anwendung findet. Dort bleibt es weiterhin verboten.

Weniger bitterer Senf durch Gentechnik

Schon heute sind nach Angaben der Kommission neue gentechnische Produkte auf dem Markt oder kurz vor der Einführung, die etwa resistent gegen Schädlinge und Krankheiten, widerstandsfähiger gegen Umweltstress sind, verbesserte Nährwerte enthalten oder weniger Pestizide benötigen. So sei zum Beispiel ein weniger bitteres Senfgemüse in den USA auf dem Markt. In den Philippinen seien nicht bräunende Bananen zugelassen, die Lebensmittelverschwendung und CO 2 - Emissionen reduzieren sollen. Außerdem werde es möglich sein, verbesserte Nutzpflanzen zu entwickeln, etwa glutenarmen Weizen oder virusresistenten Mais.

Ein Risiko für Mensch oder Umwelt sieht die EU-Kommission in den neuen Vorschlägen nicht, im Gegenteil. Sie erklärte, dass die derzeit geltenden Vorschriften – vor allem die GVO-Vorschriften – hinter dem wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt zurückgeblieben seien. Zahlreiche Forscher und wissenschaftliche Organisationen würden auf eine Deregulierung drängen.

Auch Verbraucher sollen von den Lockerungen profitieren. Sie könnten künftig aus einer größeren Anzahl an Lebensmitteln wählen, etwa solche mit besserem Geschmack oder geringerem Gehalt an allergieauslösenden Stoffen – so die Hoffnung. Um die Wahlfreiheit entlang der Warenkette sicherzustellen, soll ein öffentliches Register über den Einsatz neuer Züchtungsmethoden informieren.

Diskussion um Patente

Nicht enthalten im Kommissionsvorschlag ist die Frage, wie mit dem Patentrecht umgegangen wird. Im Vorfeld hatte dieser Punkt für Zündstoff zwischen den unterschiedlichen Interessengruppen gesorgt. Brüssel will dem begegnen und die Auswirkungen der neuen Gesetzgebung genau überwachen. Kritiker monierten schon zuvor, dass große Konzerne über Patente noch mehr Einfluss auf Lebensmittel bekommen und den bestehenden Sortenschutz umgehen könnten. Der Deutsche Bauernverband kritisiert die Patente ebenfalls, wertet den Vorschlag insgesamt aber als positiv. Kritischer äußerte sich etwa das Bundesamt für Naturschutz. Neue gentechnische Verfahren könnten potentielle Risiken und negative Auswirkungen für Ökosysteme haben.

Bevor die Vorschläge Realität werden können, müssen nun Mitgliedstaaten und Europaparlament einen Kompromiss aushandeln. Beobachter stellen sich auf hitzige Debatten ein. Die könnte es im Übrigen auch in der Bundesregierung geben. Während das FDP-geführte Forschungsministerium dafür ist, hält man sich im von den Grünen geführten Landwirtschaftsministerium bisher zurück. Auch Politiker der SPD sehen Lockerungen kritisch.