Aktualisiert am

Schwammstädte in Dubai : Wie Wüstensand vor Hitze schützt

Austragungsort der nächsten Klimakonferenz: Golfemirat Dubai. Bild: AFP

Ein Unternehmen in Dubai nutzt Wüstensand für „Schwammstädte“ und als Wasserspeicher. Am glutheißen Golf hat man begriffen, wie nötig die Klima­anpassung ist. Auch der Hochwasserschutz in Deutschland könnte profitieren.