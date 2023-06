Aktualisiert am

Abstimmung am Sonntag : Die Schweiz setzt noch mehr auf die Wärmepumpe

Am Sonntag stimmen die Schweizer über ein neues Klimaschutzgesetz ab. Bei der Wärmepumpe sind die Eidgenossen Pioniere in Europa.

In den Schweizer Bergen zeigen sich die Folgen der Klimaerwärmung besonders eindrücklich: Seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben die Gletscher rund 60 Prozent ihres Volumens verloren, und das Abschmelzen hat sich in jüngster Zeit stark beschleunigt. Deshalb hat vor einigen Jahren ein breites Bündnis von Klimaschützern die „Gletscherinitiative“ lanciert. Darin geht es freilich nicht nur um die Gletscher. Vielmehr verlangt sie, dass die Eidgenossenschaft konkrete Gesetze auf den Weg bringt, um die 2017 erfolgte Zustimmung zum Pariser Klimaabkommen mit Leben zu füllen. Dafür sei der Verbrauch fossiler Energieträger wie Öl und Gas von 2050 an zu verbieten.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Das ging dem Parlament allerdings zu weit. Deshalb haben die Volksvertreter in Bern als sogenannten indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative ein Klimaschutzgesetz ausgearbeitet, das zwar ebenfalls das Ziel festschreibt, die Schweiz bis 2050 klimaneutral zu machen; doch soll dies nur mit Förderanreizen und nicht mit Verboten und Abgaben erreicht werden. An diesem Sonntag stimmen die Schweizer über das Gesetz ab. Umfragen deuten darauf hin, dass es eine Mehrheit finden könnte. In diesem Fall wird die Gletscherinitiative zurückgezogen.