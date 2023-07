Kaum sind die Gaspreise nach den heftigen Ausschlägen im vergangenen Jahr wieder gesunken, erhöht die Politik die Kosten von fossilen Brennstoffen an anderer Stelle. Der Haushaltsentwurf von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), den das Bundeskabinett am Mittwoch beschloss, sieht von 2024 an eine Erhöhung des Preises für den Ausstoß von Treibhausgasen vor. Das geschieht im Rahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG), das die große Koalition von Union und SPD in der vergangenen Legislaturperiode initiiert hat.

Dieses Regelwerk hat den Verkehr und die Wärmeversorgung einem nationalen Zertifikatehandel unterworfen, um im Sinne des Klimaschutzes den europäischem Emissionshandel (ETS) für Energie und Industrie zu ergänzen. Wie die Erlöse aus dem ETS fließen auch jene aus dem deutschen System dem Klima- und Transformationsfonds zu.

In Lindners Haushaltsentwurf heißt es nun: „Die Einnahmen aus dem BEHG sollen durch eine Erhöhung der Zertifikatepreise ab 2024 gestärkt werden.“ Die genauen Regelungen dazu werden den Angaben zufolge in einem Haushaltsfinanzierungsgesetz stehen, dessen Entwurf aber noch nicht vorliegt. Dem Vernehmen nach soll der CO 2 -Preis zum 1. Januar 2024 von aktuell 30 auf 45 Euro je Tonne steigen. Eine Bestätigung dieser Zahl gab es am Mittwoch weder aus dem Finanz- noch dem Wirtschaftsministerium.

Der CO 2 -Preis soll lenken

Das Emissionshandelsgesetz stammt von Ende 2019. Die Stufen des CO 2 -Preises wurden seitdem mehrfach verändert. Die Grundidee besteht darin, zwischen 2021 und 2025 feste, jedes Jahr steigende CO 2 -Preise festzulegen und anschließend Auktionen einzuführen, also einen echten Handel mit Emissionszertifikaten. 2026 müssen sich die Preise allerdings noch in einem Korridor von 55 bis 65 Euro bewegen, erst 2027 greift der Markt vollständig. Bis November 2024 muss die Bundesregierung laut Gesetz zudem evaluieren, ob der Preiskorridor fortgesetzt werden soll.

Die Ursprungsfassung des Gesetzes sah für das erste Jahr des Inkrafttretens zunächst nur 10 Euro je Tonne vor, in den Folgejahren dann 20 bis 35 Euro. Nach heftiger Debatte einigte man sich später auf höhere Sätze: für 2021 auf 25 Euro, dann auf 30, 35, 45 und 2025 schließlich auf 55 Euro je Tonne. Während des Ukrainekrieges und der Energiekrise fror die Ampel vergangenen November den Preis auf dem Satz für 2022 von 30 Euro ein. Die für das laufende Jahr geplante Anhebung auf 35 Euro wurde aufs nächste Jahr, jene für 2024 auf 2025 verschoben. Jetzt sieht es so aus, dass man zum regulären Anstiegspfad zurückkehrt. Im Streit um das Gebäudeenergiegesetz und die sektorspezifischen Emissionsziele hatte die FDP stets darauf verwiesen, dass der Emissionshandel ein effizienteres, gerechteres und von der Bevölkerung eher akzeptiertes Modell sei als Verbote, Vorgaben und Verpflichtungen.