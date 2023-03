Die Energiewende könnte nicht nur an zu wenig Ökostrom scheitern, sondern auch an den dummen deutschen Netzen. Das größte Hemmnis sei, dass die Leitungen nicht intelligent gesteuert würden, moniert der Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI. Der Stromfluss erfolge künftig nicht mehr nur in eine Richtung von einem Kraftwerk zum Verbraucher, sondern „bidirektional“: Viele kleine Erzeuger bedienten viele Abnehmer, und auch die Speicherung finde dezentral statt, zum Beispiel in Elektroautos. Um das zu erreichen, sei eine stärkere Digitalisierung nötig, doch scheuten viele Netzbetreiber bisher davor zurück.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Der Verband sieht den Missstand vor allem in den Verteilnetzen, die private und kleine gewerbliche Verbraucher beliefern. „Alle reden über Wind und Sonne, nicht über die Netze. Aber deren Modernisierung ist genauso entscheidend, sonst schaffen wir die Klimaziele nicht“, warnt ZVEI-Chef Wolfgang Weber gegenüber der F.A.Z. „Politik und Netzbetreiber sollten sich nicht allein auf den Trassenausbau konzentrieren, sondern, mindestens so wichtig, auf die Digitalisierung.“

Die Bundesregierung hat dazu verschiedene Veränderungen auf den Weg gebracht. So sollen im Jahr 2025 alle Verbraucher eine intelligente Messstelle erhalten (Smart Meter). Die dazu passenden Netze heißen Smart Grids. Bis 2025 müssen alle Stromanbieter „dynamische Tarife“ im Angebot haben, also wechselnde Preise je nach Knappheit. Dann wird es möglich, zu bestimmten Zeiten günstige Elektrizität zu beziehen, zum Beispiel wenn gerade viel Wind weht.

Überdies ließen sich bei entsprechender Vergütung dezentrale temporäre Speicher nutzen, etwa in geparkten E-Autos. Aber auch das Herunterregeln von Verbrauchern wird möglich: die Zwangsdrosselung von Ladesäulen oder Wärmepumpen, wenn Stromausfälle oder eine Netzüberlastung drohen. Empfehlungen der Bundesnetzagentur sehen vor, eine Mindestleistung von 3,7 Kilowatt zu garantieren. Einigen Verbänden ist das zu wenig, etwa der Autolobby.

„Die Politik muss stärker nachfassen“

Das Ziel der Bundes sind digitale Netze bis 2030. Laut ZVEI-Geschäftsführer Weber könnte und müsste das schon früher erfolgen. Doch fehlten vielen Verteilnetzbetreibern die Möglichkeiten und die Bereitschaft, die Auslastung punktgenau zu steuern. Statt ein angepasstes, dynamisches Regeln schafften sie nur ein statisches, also An oder Aus. Um Druck auf die Betreiber auszuüben, die Steuerung zu verfeinern, sollte die Netzagentur die Drossel- und Abschaltdaten sammeln und publizieren, fordert der Verband. „Wenn man öffentlich macht, wie oft die Netzbetreiber statisch herunterregeln, würden die Nachzügler gezwungen, stärker in die Digitalisierung und nötigenfalls in den Ausbau zu investieren“, hofft Weber.

Die Vorschläge von Bund und Netzagentur gingen in die richtige Richtung, doch sei der Umgang mit den Unternehmen zu konziliant. Er erinnerte daran, dass viele Netze den Kommunen gehörten, die politisch gut verdrahtet seien und sich oft querstellten. „Viele Verteilnetzbetreiber haben in der Digitalisierung lange geschlafen und sind damit davongekommen“, so Weber. „Ich will nicht gleich über Sanktionen reden, aber die Politik muss stärker nachfassen, damit die Betreiber in der Netzmodernisierung Gas geben.“