Mit dem Bau von Windkraftanlagen an Land, der wichtigsten Erzeugungsart erneuerbarer Energien, kommt Deutschland besser voran als in den Vorjahren. Neuen Zahlen zufolge reicht der Fortschritt aber nicht aus, um die mittelfristigen Ziele zu erreichen. Das ist für die rot-grün-gelbe Koalition im Bund und für einige Landesregierungen bitter, da sie sich einer Beschleunigung der Ausweis-, Genehmigungs- und Planungsverfahren verschrieben haben.

Tatsächlich aber dauern die Prozeduren trotz zahlreicher Gesetzesänderungen sogar länger als früher, wie der Bundesverband Windenergie (BWE) und VDMA Power Systems als Verband der Anlagenbauer am Dienstag in Berlin mitteilten. „Anstelle der von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigten vier bis fünf Windenergieanlagen pro Tag werden derzeit im Schnitt in Deutschland nur ein bis zwei Anlagen errichtet“, sagte VDMA-Geschäftsführer Dennis Rendschmidt. „Damit sehen wir schon, dass wir nicht in der richtigen Dynamik unterwegs sind.“

Gemäß den Zahlen der Deutschen WindGuard wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 331 Windenergieanlagen mit einer kumulierten Leistung von 1,565 Gigawatt errichtet. Dieser Bruttozubau war um 65 Prozent höher als im gesamten Vorjahr. Deshalb erwarten die Verbände für das volle Jahr 2023, am oberen Ende ihrer Prognose von 2,7 bis 3,2 Gigawatt (GW) zu landen. Schaue man sich alle relevanten Daten zur Flächenbereitstellung, zu den Ausschreibungen, zu den Genehmigungen, den Zuschlägen und den tatsächlichen Bauvorhaben an, dann werde allerdings klar, dass die für die Zukunft politisch gesetzten Marken nicht zu schaffen seien.

Rendschmidt erinnerte daran, dass bis 2024 gemäß dem von der Ampel ambitionierter ausgestalteten Erneuerbare-Energien-Gesetz mindestens 69 GW installierte Leistung zugebaut sein sollen: „Wir können heute schon sagen: Das Ziel wird verfehlt.“ Für 2030 sind sogar 115 GW vorgesehen. Derzeit sind nur 59 GW in Betrieb. Das Gesetz sieht für 2025 einen Zubau von 12,8 GW vor, für die Folgejahre bis 2030 dann jeweils zehn GW.

Um Letzteres auch wirklich zu schaffen, müssten jährlich mindestens zwölf GW neu genehmigt werden. Im Vergleich zu 2023 gilt es also, die neu installierte Leistung zu verdreifachen, wenn nicht zu vervierfachen. Bereits in den Jahren 2001 bis 2003, unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), waren die Mengen höher als im vergangenen Jahr. Das stärkste Onshore-Wachstum erfolgte 2014 bis 2017 unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit bis zu fünf GW im Jahr, dem Doppelten des vergangenen Jahres.

Es fehlt an verfügbaren Arealen

Als Kritik an der Ampel wollten die Verbände ihre Analyse nicht verstanden wissen. Vielmehr bewerten sie „die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung sowie die aktuelle Dynamik beim Zubau und bei den Genehmigungen positiv“, wie es in einer Erklärung hieß. Gelobt wird das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne), denn es habe eine Ausbauoffensive angestoßen. Sie werde nur nicht konsequent angewandt, hier seien das Verkehrsministerium von Volker Wissing (FDP), die Landesministerien und die örtlichen Behörden in der Pflicht. Als Vorreiter erwiesen sich Schleswig-Holstein, Niedersachsen und NRW, in Süddeutschland indes stocke die Entwicklung.

„Die Diskrepanz zwischen Realität und Zielsetzung ist derzeit noch zu hoch“, hieß es. „Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Lücke zwischen Zubau und Ziel nicht größer, sondern kleiner wird.“ Wenn grüner Windstrom fehle, seien auch die Ziele für Wärmepumpen, Elektroautos oder für den Wasserstoff in Gefahr.

Rendschmidt monierte, dass es trotz des neuen Windflächenziels von 2 Prozent je Bundesland noch an verfügbaren Arealen fehle, auch dauerten die Planungs- und Genehmigungsverfahren viel zu lange. Die Verfahrenslaufzeiten betrügen im Durchschnitt 24,5 Monate – mehr als zwei Jahre –, was einen neuen Rekord bedeute. Dabei wollten die Ampel und wohlmeinende Länder die Zeiten stark verkürzen. In Holland dauere die Genehmigung für einen Windschwertransport auf der Straße vier bis fünf Tage, in Deutschland zwölf Wochen, so Rendschmidt.

Für zehn GW brauche man 30.000 solcher Fahrten im Jahr mit 120.000 Genehmigungen. 90.000 davon könnten entfallen, was 70 Millionen Euro spare. Nicht immer sind neue Anlagen erforderlich. Bis 2028 ließen sich an vorhandenen Standorten 13.600 leistungsfähigere Windräder mit 18 GW installieren (Repowering), empfahl die neue BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek.