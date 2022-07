Nord Stream 1 : Scholz dankt Kanada für Gas-Turbine

Die Bundesregierung hat sich erleichtert gezeigt, dass Kanada den Weg freigemacht hat, damit eine Siemens-Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 geliefert werden kann. „Wir begrüßen die Entscheidung unserer kanadischen Freunde und Verbündeten“, teilte Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit. Die Regierung in Ottawa hatte zuvor erklärt, man werde eine Ausnahme von den Russland-Sanktionen machen und die in Kanada gewartete Turbine nach Deutschland zurückschicken. Reuters hatte am Donnerstag exklusiv berichtet, dass Kanada die Turbine zurücksenden werde.

„Es ist ein vorgeschobener Grund. Und diesen vorgeschobenen Grund versuchen wir zu nehmen. Und vielleicht löst das ja etwas“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Deutschlandfunk. Russland wiederum hatte erklärt, die Gaslieferungen nach Europa würden wieder erhöht, wenn die in Kanada reparierte Turbine zurückkomme.

Angesichts eines möglichen völligen Stopps bei der Belieferung warnte Habeck vor einem „politischen Albtraum-Szenario“. Die Regierung versuche sich mit ihren Maßnahmen auf das Schlimmste vorzubereiten, um genau dies zu vermeiden, sagte er am Sonntag dem Sender. Angesichts der stark steigenden Gaspreise warnte er zudem davor, dass es „ohne weitere politische Flankierung“ eine zu starke soziale Spaltung geben werde.

Hintergrund der Äußerungen ist die Sorge, dass Russland nach der Wartung der Nord Stream 1-Pipeline durch die Ostsee seine Gaslieferungen nach Westeuropa nicht wieder aufnimmt. Derzeit sind sie stark gedrosselt. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte am Sonntag auf einer Wirtschaftskonferenz im südfranzösischen Aix-en-Provence, dass sich auch die französische Regierung auf eine vollständige Unterbrechung der russischen Gaslieferungen vorbereite.

Zwar ist Frankreich deutlich weniger von russischen Gaslieferungen abhängig als EU-Nachbarn wie Deutschland oder Italien. Aber eine Unterbrechung der Versorgung wäre besonders problematisch, weil Frankreichs Atomkraftwerke derzeit kaum in der Lage wären, die Lücke zu schließen, da viele Reaktoren wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet sind.

Habeck verwies auf den nötigen Mix von Füllung der Gasspeicher, Rettung der Gasversorger und Einsparungen bei Bürgern, Firmen oder in Verwaltungsgebäuden. Er deutete im Deutschlandfunk an, dass die von der Regierung bereitgestellten 15 Milliarden Euro für den Ankauf von teurerem Flüssigerdgas (LNG) möglicherweise nicht ausreichten, um Deutschlands Gasspeicher auf die erhofften 80 Prozent im Oktober zu füllen. Es könne sein, dass die Regierung mehr Geld bereitstellen müsse. Er kritisierte, dass einige Gasversorger sogar wieder Gas aus ihren Speichern verkauften, was legal sei. „Das Problem ist, dass die großen Speicher, die teilweise in dem Besitz von Gazprom sind und jetzt treuhänderisch verwaltet werden, ... vergleichsweise leer sind. Also, die 63 Prozent Durchschnitt erzählen uns nicht die ganze Geschichte“, sagte er mit Blick auf den derzeitigen Füllstand.

Habeck kritisierte zudem die europäischen Vorgaben, dass bei einem Gasmangel zunächst bei Unternehmen und zuletzt bei Verbrauchern gespart werden dürfe. „Das finde ich unbefriedigend. Aber es ist die europäische Rechtsnorm und sie ist noch nicht geändert worden“, sagte er.

Mehr zum Thema 1/

Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (wie Habeck von den Grünen) forderte, dass niemand in einer solchen Krisensituation der Strom oder das Gas abgestellt werden dürfe, weil er oder sie mit der Rechnung in Verzug sei. „Wir brauchen dann für die Verbraucher ein Moratorium für Strom- und Gassperren“, sagte sie in der „Bild am Sonntag“. Dies ist in der Bundesregierung noch nicht besprochen. Hintergrund ist, dass die Energieversorger in einer Extremlage von der Bundesnetzagentur die Erlaubnis erhalten können, stark gestiegene Preise auch in laufenden Verträgen an die Verbraucher weiterzugeben. Dies könnte hohe Nachzahlungen der Kunden erforderlich machen.

Die Regierung will deshalb derzeit ausdrücklich noch keine Preisweitergabe, sondern will lieber Energieversorger direkt stützen und abwarten, bis die bereits beschlossenen Entlastungen bei den Bürgern ankommen. Die Unternehmen wie Uniper geraten aber in Schieflage, weil sie nun aus alternativen Quellen zu Russland teures Gas auf dem Weltmarkt einkaufen müssen, ohne die Preise weitergeben zu können.

Kanada wertete Lieferung als Verstoß gegen Russland-Sanktionen

Die kanadische Regierung hatte gezögert, weil die Lieferung der gewarteten Turbine an den russischen Energiekonzern Gazprom gegen Sanktionsvorschriften verstoßen hätte. Nun wird die Turbine aber an Deutschland ausgeliefert. Die kanadische Regierung teilte am Samstag deshalb mit, man werde eine zeitlich begrenzte und widerrufbare Genehmigung für Siemens Canada erteilen, um die Rückführung reparierter Nord-Stream-1-Turbinen nach Deutschland zu ermöglichen.

Ohne die notwendige Versorgung mit Erdgas bekäme die deutsche Wirtschaft große Probleme und es bestehe die Gefahr, dass die Deutschen ihre Häuser im Winter nicht mehr heizen könnten, hieß es. Zugleich betonte man in Ottawa, dass man fest an der Seite der Ukraine stehe.

Auch das Wirtschaftsministerium in Berlin unterstrich die Entschlossenheit beider Länder, die Ukraine im Kampf gegen den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands zu unterstützen. „Wir waren und sind im guten und konstruktiven Austausch mit der kanadischen Regierung“, sagte eine Sprecherin.

Die Bundesregierung handelt gegen leere Gasspeicher im Herbst

Die Kürzung der Gaslieferungen durch Nord Stream 1 hat zu Notmaßnahmen der Bundesregierung geführt. Sie sorgt sich unter anderem, dass die deutschen Gasspeicher bis zum Herbst nicht ausreichend gefüllt sein könnten, um auch Unternehmen, die auf Gas zur Produktion angewiesen sind, gut durch den Winter zu bringen.

Am Montag beginnen Wartungsarbeiten an der Pipeline, die zehn Tage dauern dürften. Wiederholt wurde die Befürchtung geäußert, Russland könnte danach noch weniger Gas oder auch gar keines mehr durch die Pipeline schicken.