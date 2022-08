„Initiative zum Energiesparen“ : Der Bahntower bleibt künftig dunkel

Die Deutsche Bahn gibt sich gerne grün. Jetzt will sich der Konzern angesichts der Energiekrise als „Umweltvorreiter am Arbeitsplatz“ profilieren. Mit der Zentrale in Berlin geht es los. Alle Mitarbeiter sollen mitmachen und erhalten einen finanziellen Anreiz.

Bahntower am Potsdamer Platz in Berlin Bild: Imago

Die Bahn schaltet das Licht aus – zumindest in ihrer Zentrale. Künftig bleibt der Bahntower am Potsdamer Platz in Berlin nachts dunkel. „Es leuchten nur noch das DB-Logo und die Positionslampen für die Flugsicherung“, teilte der Staatskonzern am Dienstag mit. Bisher haben bis Mitternacht waagrechte Leuchtröhren nach außen gestrahlt, die das charakteristische Äußere des Hochhauses heraushoben. Diese LED-Leuchten würden nun nicht mehr eingeschaltet.

Die DB sprach von einer „Initiative zum Energiesparen“. Wie groß der Einspareffekt tatsächlich ist, wurde nicht bekanntgegeben. Mutmaßlich dürfte es eher eine symbolische Aktion sein, zumal es sich um ohnehin sparsame LED-Leuchten handelt. Mehr bringen könnte der Aufruf an die 200.000 Beschäftigten in Deutschland sowie ein Bonusprogramm, das gleichzeitig mit der Verdunkelung der Zentrale startet.

100 Euro Energiebonus

Alle Tarif- und AT-Mitarbeitenden erhalten demnach mit der Lohnzahlung im Dezember einen sogenannten Energiebonus in Höhe von 100 Euro. „Wird die Idee gut angenommen und die Kolleginnen und Kollegen aktivieren spürbar viele Maßnahmen, stockt der Konzernvorstand den Energie-Bonus sogar auf einmalig insgesamt bis zu 150 Euro auf“, hieß es.

Der finanzielle Zuschlag ist verbunden mit dem Aufruf, mit „kreativen Ideen am Arbeitsplatz“ weiter Energie zu sparen. „Mit dem Energiebonus honorieren wir Aktivitäten und wollen hierfür einen Ausgleich für die steigenden Energiepreise bieten“, erläuterte Personalvorstand Martin Seiler. Die 200.000 Bahnerinnen und Bahner in Deutschland seien „200.000 kreative Köpfe“, deren gemeinsame Anstrengung viel bewegen werde. Ein paar Ideen nannte der Konzern schon einmal vorab: „Ob Beleuchtung, Heizung, Betankung oder mal Treppe anstatt Aufzug – auch geringe Einsparungen summieren sich zu einem nennenswerten Betrag.“

Der Phantasie der Beschäftigten seien zumindest keine Grenzen gesetzt, hieß es. Außer in einer Hinsicht. In Bahnhöfen, Zügen und an den Arbeitsplätzen sei in vielen Bereichen aus Sicherheits- und Arbeitsschutzgründen eine Mindesthelligkeit vorgeschrieben: „Daran wird nicht gerüttelt.“ Fahrgäste müssen also nicht damit rechnen, schon bald im romantischen ICE-Dämmerlicht durch Deutschland zu fahren.