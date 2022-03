Energiepolitik : Erdgas als Notlösung trotz Erdbebengefahr?

So wie in Deutschland der Ausstieg aus Kernenergie und Kohle neu zur Debatte steht, werden in den Niederlanden Stimmen für eine längere Erdgasförderung laut. Seit 60 Jahren holt das Land in der nordöstlichen Provinz Groningen Erdgas aus dem Boden. Das soll eigentlich dieses Jahr auslaufen, weil die jahrzehntelange Ausbeutung immer häufiger und immer heftigere Erdbeben verursacht – mit schweren Häuserschäden als Folge. Der Ukraine-Krieg wirft nun die Frage auf, ob das Gasfeld doch weiter als Quelle dienen soll, um russisches Gas zu ersetzen.

Die Regierung äußert sich zurückhaltend, hält sich die außerplanmäßige weitere Förderung als Notlösung offen. Sie sei ein „aller-, allerletztes Rettungsmittel in dem Fall eines sehr großen Konflikts, der länger dauert“, sagte Energie- und Klimaminister Rob Jetten von der linksliberalen Koalitionspartei D66 kurz nach Beginn des Krieges. Ganz ähnlich drückte es Ministerpräsident Mark Rutte von der rechtsliberalen VVD aus.

Industrieverbraucher wollen mehr Erdgas

Der Verband VEMW der gewerblichen Energieverbraucher stößt nun in diese Richtung. Den Förderstopp zurückzudrehen sei eine der Optionen, die „eines Überdenkens bedürfen“, befand am Dienstag VEMW-Direktor Hans Grünfeld. In einer Umfrage des öffentlichen Rundfunks sprach sich eine Mehrheit dafür aus, notfalls weiter Erdgas aus Groningen zu beziehen – wobei viele mahnten, Erlöse müssten dann den Provinzbewohnern zugutekommen. Selbst unter Groningern gab es eine Mehrheit, wie wiederum die Regionalzeitung „Dagblad van het Noorden“ ermittelte: 61 Prozent sagten, wenn es einem Importstopp aus Russland diene, solle der Gashahn offen bleiben, jedenfalls bis zu 12 Milliarden Kubikmetern jährlich, jener Menge, die vor drei Jahren die Bergbauaufsichts­behörde (Staatstoezicht op de Mijnen, SodM) unter bestimmten Bedingungen für sicher befand. Dabei war in Groningen in den vergangenen Jahren der Unmut gegen den Staat gewachsen, wegen Pannen bei der Entschädigung von Hausbesitzern mit Erdbebenschäden.

In mehreren Medien trat als Befürworter der Eindhovener Energietechnikprofessor David Smeulders auf, der einen Drei-Stufen-Plan mit dem Erlös aus Groninger Gas vorschlägt: ,Nutzen Sie es erst als Schadenersatz für betroffene Groninger. Verstärken Sie dann dort die Häuser. Und schauen Sie drittens, wie Sie Erdbeben strukturell abmildern können.“ So könne man das geförderte Erdgas im Boden durch anderes Gas ersetzen – namentlich Stickstoff, der ansonsten als Zusatz für die Verwendung russischen Erdgases nötig wäre. Die Niederlande sind momentan zu etwa 15 Prozent von Erdgas aus Russland abhängig, damit deutlich weniger als die EU insgesamt.

Hohes Einsturzrisiko

Die Aufsichtsbehörde SodM warnte dagegen. Bewohner im Fördergebiet seien durch Stress und durch Einsturzrisiko ihrer Häuser gefährdet. „Erst wenn die Gasförderung eingestellt ist und gefährdete Häuser verstärkt sind, ist es in Groningen so sicher wie im Rest der Niederlande“, ließ Generalinspektor Theodor Kockelkoren wissen. Die vor drei Jahren genannten 12 Milliarden Kubikmeter als sichere Fördermenge sei an Bedingungen geknüpft gewesen, die jetzt nicht erfüllt seien. Die Bürgerinitiative GBB (Groninger Bodem Beweging) lehnt eine Verlängerung ebenfalls ab.

Das Groninger Gasfeld wurde 1959 entdeckt, damals als eines der größten Vorkommen der Welt mit geschätzt 2800 Milliarden Kubikmetern. 35 mal 25 Kilometer misst die Lagerstätte, drei Kilometer unter der Oberfläche, vorwiegend zwischen den Städten Groningen und Delfzijl. Die große Mehrheit niederländischer Haushalte – etwa 95 Prozent – ist ans Erdgasnetz angeschlossen. Auch die Industrie und Gewächshäuser hängen am m Erdgas. In einige wenige Länder, darunter Deutschland, wird exportiert.

Reserve für „Ausnahmesituationen“

Die Erdbeben werden seit Mitte der achtziger Jahre registriert, inzwischen Hunderte und tendenziell immer stärkere – mehr als ein Dutzend über 3,0 auf der Richterskala. 2018 verkündete die Regierung, die Erdgasförderung bis zum „Gasjahr“ 2021/22 (bis September) schrittweise herunterzufahren – bis auf ein technisch nötiges Minimum, denn das Feld soll als Reserve bereitstehen für „Ausnahmesituationen“ wie „extreme Kälte und Störungen“.

Dass sich der Ausstieg verzögert, hatte sich Anfang des Jahres unabhängig von Russland abgezeichnet. Man könne die Förderung nicht so schnell senken wie geplant, teilte das Wirtschaftsministerium mit. „Unlängst hat Deutschland mitgeteilt, 1,1 Milliarden Kubikmeter mehr aus Groningen zu brauchen, um seinen Energiebedarf zu decken“, nannte das Wirtschaftsministerium als einen Grund – und als zweiten, dass eine Fabrik in Zuidbroek verzögert in Betrieb gehe, die Stickstoff zur Verwendung für ausländisches Gas herstellen soll.