Aktualisiert am

Dem Klima ist es egal, ob ein Auto mit Motor oder Batterie betrieben wird – entscheidend ist, dass es klimaneutral betrieben wird. Jetzt muss auf EU-Ebene das Ruder herumgerissen werden, schreibt der FDP-Fraktionsvorsitzende in einem Gastbeitrag.

Noch keine Massenbewegung: Die Befürworter von E-Fuels protestieren am Rande eines Mobilitätsgipfels im Bundeskanzleramt. Bild: AFP

Der Glaube, ein Verbot von Verbrenner-Autos sei das Heilmittel im Kampf gegen den Klimawandel, ist naiv. Es ist nicht der Verbrenner, der dem Klima schadet, sondern der fossile Sprit, mit dem er betrieben wird. Jeder Verbrenner in Europa könnte mit synthetischen Kraftstoffen schon heute klimaneutral fahren: jeder Pkw, alle Rettungswagen, Lkw, Flugzeuge und auch jedes Schiff. Diese Woche haben wir als Koalition endlich den Weg dafür freigemacht, E-Fuels in Reinform tanken zu können. Die Freien Demokraten hatten das seit Langem gefordert. Das ist nicht nur ein Durchbruch im Klimaschutz, sondern auch eine Zeitenwende in der Verkehrspolitik.