Gebäude und Verkehr : Was Sie über die EU-Klimapolitik jetzt wissen müssen

Der Streit um das Verbrenner-Aus war nichts dagegen: 30 Stunden haben Unterhändler von EU-Parlament und Ministerrat verhandelt, bis in der Nacht zum Sonntag die Einigung auf die Reform des Kernstücks der EU-Klimapolitik stand: den Emissionshandel. Neben Industrie, Stromerzeugern und der Luftfahrt müssen künftig auch Schifffahrt sowie Straßenverkehr und Gebäude CO2-Rechte für ihren Ausstoß kaufen. Die Abfallverbrennung soll von 2028 an einbezogen werden. So gibt es künftig für vier Fünftel der EU-Emissionen einen CO2-Preis. Die Industrie soll weniger kostenlose Zertifikate bekommen als bisher. Die CO2-intensiven Branchen, die durch die neue CO2-Grenzabgabe geschützt werden sollen, sollen von 2034 an gar keine kostenlose Rechte mehr erhalten.

Die EU-Kommission hatte die Reform 2021 vorgeschlagen. Der Verhandlungen drehten sich zuletzt um vier Punkte: Die Einbeziehung von Straßenverkehr und Gebäuden in den Emissionshandel, den Sozialfonds, der dessen Folgen abfedern soll, den Schutz der Industrie vor einer Benachteiligung im globalen Wettbewerb sowie die Höhe der CO2-Einsparungen.