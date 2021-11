CO2-Gesamtbilanz : Wird die Bahn als Klimaretter überschätzt?

Die Bahn gilt als klimafreundliches Transportmittel der Zukunft. Die Politik fördert sie nach Kräften. Nächstes Jahr soll mehr Geld aus dem Haushalt des Bundesverkehrsministeriums in die Schiene fließen als in die Straße. Das hat es seit 70 Jahren nicht gegeben.

Doch auch Schienen und Züge fallen nicht vom Himmel. Sie müssen gebaut werden, und das verbraucht Ressourcen. Die im Zuge von Stuttgart 21 errichtete Neubaustrecke Wendlingen—Ulm etwa führt auf 60 Kilometern durch elf Tunnel. Brücken zählt die Neubaustrecke sogar 37. Dafür braucht es Stahl, Beton und Schotter. Auch die Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur benötigt Ressourcen.

Klaus Radermacher traute dem Braten deshalb schon im Sommer 2019 nicht ganz, als die Bahn rund um die „Fridays for Future“-Proteste zum großen Klimaschützer avancierte. Der zunächst am Karlsruher Institut für Technologie und später in der freien Wirtschaft tätige Informatiker beklagte die emotionsgeladene Diskussionskultur. „Eine systematische Analyse verdeutlicht sehr schnell, dass die Umweltfreundlichkeit der Bahn zu wackeln beginnt, wenn man auch die Bahninfrastruktur und deren Klimabilanz mit berücksichtigt“, behauptete Radermacher seinerzeit in einem Brief an die F.A.Z.

Eine gewagte These. Doch der Informatiker, Jahrgang 1962, fand Gehör und hat im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung unlängst eine knapp 40-seitige Studie verfasst. Das Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen hat ihn dabei unterstützt. Ein Fazit der Studie: „Das Verkehrssystem Schiene stellt sich aufgrund der immensen CO2-Belastungen für Wege- und Knotenpunkt-Infrastruktur als deutlich weniger umweltfreundlich heraus, als gemeinhin angenommen wird.“ Es reiche nicht, nur auf die Klimawirkung des Antriebs zu schauen. Da schneide die Bahn zweifelsfrei besser ab als Autos, Schiffe und Flugzeuge. Aber eben nicht, wenn man den Blick auf die gesamte Infrastruktur weite. Dann schneide vor allem das geschmähte Flugzeug gut ab. Kein Wunder: Einmal abgehoben, schweben die Maschinen frei von Straßen und Schienen durch die Luft.

Welchen ökologischen Rucksack die Bahn schultert, verdeutlicht Radermacher unter anderem am Bau des Gotthard-Basistunnels. Insgesamt 152 Kilometer Tunnelröhren seien dort errichtet worden, wofür es 4 Millionen Kubikmeter Beton, 1,3 Millionen Tonnen Zement, 125.000 Tonnen Stahlbögen, 16.000 Tonnen Bewehrungsstahl und 3 Millionen Qua­dratmeter Stahlnetze gebraucht habe. Hinzu komme das Material für die Schiene. Und selbst dann sei die Betrachtung noch nicht vollends ganzheitlich, denn auch die Emissionen aus dem Bau der Tunnelbohrmaschinen und deren Transport sowie Abtransport inklusive An- und Abfahrt von Tausenden Arbeitern zur Baustelle müsse man in die Rechnung einbeziehen. Mit geschätzten mindestens 4 Millionen Tonnen CO2 sei der Fußabdruck gewaltig, bevor überhaupt der erste Zug durch den Gotthard-Tunnel fahren konnte.