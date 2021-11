Klimakrise : China für nahezu ein Drittel der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich

Die Schornsteine eines Kohlekraftwerks in der chinesischen Provinz Innere Mongolei Bild: Reuters

Die Treibhausgasemissionen in der Volksrepublik sind zuletzt rapide angestiegen. Die Pro-Kopf CO2-Emissionen sind weiter am höchsten in den USA. Und dennoch: Die Zukunft des Klimas wird sich wohl in Asien entscheiden.