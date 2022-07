Bundesregierung einig : E-Auto-Käufer bekommen weniger Geld vom Staat

Wer ein Elektroauto kauft, soll künftig weniger staatliche Zuschüsse bekommen. Wie am Dienstag aus Regierungskreisen verlautete, hat sich die Bundesregierung auf ein neues Fördersystem geeinigt.

In einem ersten Schritt soll es für rein elektrisch betriebene Fahrzeuge mit einem Kaufpreis von bis zu 40.000 Euro statt 6000 Euro nur noch 4500 Euro Zuschuss vom Bund geben. Für teurere Fahrzeuge sinkt dieser von 5000 auf 3000 Euro. Die Änderung soll im kommenden Jahr in Kraft treten.

Für Elektroautos, die mehr als 65.000 Euro kosten, soll es weiterhin keine Zuschüsse geben. Die Plug-in-Hybride mit Verbrennungsmotor, für die es aktuell noch bis zu 4500 Euro gibt, sollen von Anfang kommenden Jahres an nicht mehr gefördert werden. In einem zweiten Schritt soll es nur noch einen Zuschuss für Elektroautos bis zu einem Preis von 45.000 Euro geben: 3000 Euro. Ab wann dies gelten soll, ist noch offen.

Faktisch werden die Subventionen sofort abgeschafft

Der Umfang der Subventionen soll insgesamt deutlich sinken. Während für dieses Jahr noch rund 5 Milliarden Euro für die Kaufprämien eingeplant sind, sollen es 2023 maximal 2,5 Milliarden Euro sein. Ist der Betrag ausgeschöpft, soll es kein zusätzliches Geld geben. Eine ähnliche Obergrenze hatte das Bundeswirtschaftsministerium kürzlich schon in der Förderung für energieeffiziente Neubauten eingezogen.

Die Neuregelung der Kaufprämien für Elektroautos – offiziell Umweltbonus genannt – ist Teil des Wirtschaftsplans für den Energie- und Klimafonds (EKF), den das Kabinett an diesem Mittwoch beschließen will. Zwischen SPD, Grünen und FDP gab es in den vergangenen Wochen lange Diskussionen, was alles in welcher Höhe aus dem Sondervermögen finanziert werden soll. Finanzminister Christian Lindner (FDP) wollte die Kaufprämien für Elektroautos am liebsten ganz abschaffen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte vorgeschlagen, die Förderung für Plug-in-Hybride zu streichen und die für reine Elektroautos zu kürzen – so, wie es jetzt kommt.

Die Prämien soll es künftig nur noch für Privatkäufer geben, nicht für gewerbliche Kunden. Die steuerlichen Vorteile von Elektroautos, die als Dienstwagen genutzt werden, sollen aber auch mit den geänderten Regeln bestehen bleiben. Im ersten Halbjahr dieses Jahres zahlte der Bund für die Kaufprämien 1,7 Milliarden Euro aus, knapp 30 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Aktuell stocken die Hersteller den staatlichen Zuschuss um bis zu 3000 Euro auf. Ob es dabei bleibt oder ob auch sie ihren Anteil senken, ist noch offen.

Auch wenn die Neuregelung offiziell erst von 2023 an greift: Faktisch gilt sie schon jetzt, denn für Elektroautos gibt es lange Wartezeiten. Beantragt werden kann der Umweltbonus erst dann, wenn das Auto zugelassen wurde. In den meisten Fällen dürfte das erst im kommenden Jahr der Fall sein. Ende 2025 sollen die Kaufprämien laut Koalitionsvertrag ganz auslaufen.