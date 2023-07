Kaum ein Bundesland produziert so wenig Windenergie wie Bayern. Doch jetzt tut sich was: Bürger beteiligen sich an Windrädern, Bürgermeister drücken aufs Tempo. Sogar Ministerpräsident Söder klingt plötzlich ganz anders.

Ob sich Markus Söder selbst Zeit nehmen wird, das weiß Renate Deniffel noch nicht genau. Doch im Terminkalender der Bürgermeisterin von Wildpoldsried im Allgäu ist der 8. August schon mal dick angestrichen. Dann will die Kommunalpolitikerin von der CSU dem bayerischen Ministerpräsidenten und Parteifreund Söder ihren „Bürgermeisterappell“ in die Hand drücken.

380 ihrer Amtskollegen aus dem ganzen Freistaat haben ihn bislang unterzeichnet. Ihre gemeinsame Forderung: Die Staatsregierung in München soll endlich mehr Dampf machen beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern, an erster Stelle in der Windkraft, die in Bayern viele Jahre lang systematisch ausgebremst wurde.

Deniffel hat den Appell zusammen mit einer Gruppe von Amtskollegen initiiert, darunter mehrere andere mit CSU-Parteibuch. Um Arbeitsplätze und Wohlstand zu erhalten, sei ein „Masterplan“ für mehr bayerische „Heimatenergien“ notwendig, heißt es in dem Papier, das sie im Internet veröffentlicht haben. Heimatenergien? Gemeint sind damit Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien, die in erster Linie von lokalen Bürger-Eigentümergesellschaften betrieben werden. Die Staatsregierung müsse sich „mit allen Mitteln“ für den beschleunigten Ausbau in den bayerischen Gemeinden einsetzen – „insbesondere von Windkraftanlagen.“

Ausgerechnet von unten, aus den Dörfern und Kleinstädten, wächst jetzt also der Druck auf die Landesregierung in München. Dabei hat die CSU in Bayern den Bau von Windkraftanlagen in der Vergangenheit doch vor allem deshalb so sehr erschwert, weil sie den Zorn der Bürger jenseits der Metropolen fürchtete. Nun aber fordern gerade die Kommunalpolitiker, die ja den Bürgern am nächsten sind, mehr Windkraft. Zahlreiche der unterzeichnenden Bürgermeister sind in kleinen Gemeinden auf dem Land zu Hause. Wildpoldsried im Allgäu, die Gemeinde von Renate Deniffel, hat zum Beispiel 2600 Einwohner.

Für Ministerpräsident Söder kommt die kommunale Graswurzelbewegung für mehr Windräder in Bayern zur Unzeit: Im Oktober stehen in Bayern Landtagswahlen an, und der Aufruf der Bürgermeister lenkt den Blick auf die dürftige Bilanz der CSU in Sachen Windenergie. Zwar wurde im Freistaat die Solarenergie mit Nachdruck ausgebaut. Aber wegen der politisch gewollten Blockade in der Windkraft liegt das Land bei den Erneuerbaren insgesamt im Bundesvergleich und im Verhältnis zu Größe und Einwohnerzahl nur im hinteren Mittelfeld. Dabei hat Söder dem Freistaat besonders ehrgeizige Klimaschutzziele gesetzt: Bayern soll schon 2040 klimaneutral sein und damit fünf Jahre früher als Deutschland insgesamt.

Der Genehmigungsstau ist lang: Im ersten Halbjahr wurde in Söders Bundesland, dem flächenmäßig größten in Deutschland, von den Behörden nur ein einziges neues Windrad älterer Bauart bewilligt. In der Branche ist von einem „Totalversagen“ der Landespolitik in den vergangenen Jahren die Rede. „Im Süden fehlt einfach der politische Wille“, sagt Bärbel Heidebroek, die Präsidentin des Bundesverbands Windenergie.

Bayerns Ministerpräsident selbst sieht das selbstredend ganz anders. Für den Windkraftausbau im Freistaat gelte jetzt das Prinzip „klotzen, klotzen, klotzen“, verkündete Söder im Frühjahr. So soll im bayerischen Staatswald bei Burghausen in Oberbayern ein großer Windpark entstehen. Bayern werde bis Ende des Jahrzehnts zum führenden Bundesland bei der Erzeugung von Windstrom an Land, erwartet der Ministerpräsident. Der grüne Oppositionsführer im Landtag, Ludwig Hartmann, attestierte dem Ministerpräsidenten daraufhin, dieser sei „auf einer Reise in die Phantasiewelt“.